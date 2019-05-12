【母親節】榮升人母後感慨良多　李亞男：更體會到做母親唔容易！

李亞男（Leanne）自從去年12月誕下B女Gabrielle後，經常在社交網站大曬幸福，大方分享囡囡可愛照片和生活點滴。在榮升人母後，Leanne首次以媽媽身份過母親節，對她來說這天的意義亦變得有所不同。

李亞男今日（12日）在IG發文，當然做了媽媽後更體會到做媽媽的困難。（李亞男IG：therivergirl）

她今日（12日）在IG發文，坦言生B後更能夠體會做母親一點也不容易，亦很感恩可以學習去愛和照顧囡囡，並希望她能夠身心健康和愉快地成長。Leanne上傳了一張囡囡的近照，相中的Gabrielle眼仔碌碌，精靈可愛，與Leanne小時候的照片相比非常似樣，十足餅印一樣！不過在Leanne眼中，她就認為囡囡靚過選美冠軍的自己！

囡囡Gabrielle（左）和BB Leanne（右）似樣嗎？（李亞男IG：therivergirl）

母親節又怎會少了自己的媽媽呢？Leanne亦上載了一張童年照，相中的她留住冬菇頭，在街上與媽媽一起穿母女裝手拖手，非常親密。Leanne亦透過文字對媽媽表達謝意：「媽媽我愛你，也十分多謝你！」

Leanne小時候已經是長腿美女！（李亞男IG：therivergirl）

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