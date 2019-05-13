【法證先鋒II】江富強曾參與逾200作品：我呢啲two fighting six

最近因為「安心事件」，令原本有黃心穎主演的無綫劇集《法證先鋒IV》需要重拍，原定於11月播映的檔期，還待6月份重拍事宜完成後才得以正式落實。不過各位《法》迷不用太過心急，因為無綫最近將三輯《法證》系列劇集於深夜劇集時段重播，待播完《法證先鋒II》之後，《法證先鋒III》亦緊隨其後。昨晚（12日），《法證先鋒II》第29集中，歐陽震華以及佘詩曼終於找到卓嵐（陳丹丹飾）的真正份，而在卓嵐的回憶片段中，出現了其男友海哥容兆海的死亡過程。

容兆海因撞車意外後而被汽車爆炸炸死。（電視畫面）

飾海哥的演員叫江富強，外號刀疤

其實有留意開TVB劇集的觀眾，對「海哥」的樣子一定不會陌生，而事實上，「海哥」亦經常在不同劇集出現，例如剛播完的《鐵探》、上月播完的《福爾摩師奶》、年初播放的《大帥哥》等亦可以找到他的足跡。「海哥」，其實名叫江富強，行內有個花名叫刀疤，入行已經達30年了，江富強接受《香港01》電話訪問時笑言：「我哋呢啲two fighting six（二打六），點會有人留意吖！」

今年58歲的江富強約於30年前因為就讀一個關於動作演員的訓練班而入行開始拍電影，約於2001年才正式加入無綫：「可以話係動作特技演員啦，即係俗稱嘅龍虎舞獅呀！（點解叫刀疤嘅？）因為我身上面好多疤痕，左、右手、面上都有，所以啲人咪叫我做刀疤囉！」

刀疤稱入行至今雖然仍會間中做司機或保鑣等兼職幫補家計，但直認收入不錯，夠錢組織小康之家，結過兩次婚，育有3名兒女。（受訪者提供）

一入行就與劉德華對打！

刀疤在加入TVB之前，已在多部電影作品演出、助理指導或動作設計，電影與劇集合計，粗略估計刀疤已參與無數影視作品，他笑言：「實際我又冇數過喎，但200部應該都有嘅。」提到入行首個作品，他指第一次開工即與劉德華打架：「嗰時係拍《獄中龍》，咪同劉德華喺碌架床對打嗰場囉！不過佢真係好好人，我記得我拍嘅時候都有唔覺意真係打到佢，但佢都唔介意，仲叫我放膽去做。」而除了劉德華之外，刀疤亦提到林嶺東和周潤發：「嗰時拍《監獄風雲II逃犯》嘅時候，我曾經替（身）過陳松勇跳崖，最後唔小心拗咗柴，都係發哥扶我上白車。其實佢哋對我好好，記得有次我受咗傷，都係佢兩個畀機會我去拍《高度戒備》 （1997）。」

《獄中龍》中的刀疤。（影片截圖）

刀疤在《監獄風雲II逃犯》跳崖受傷的一幕：

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