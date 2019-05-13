【安心事件】王貽興撰文撐偷食？　：好服侍的姣精讓你欲罷不能！

專欄作家王貽興近年多擔任編劇和導演等工作，正忙於擔任ViuTV劇集《黑市》導演的他昨日（11日）重回老本行，在網站「MenClub」撰寫了一篇以「姣精」為題的文章，疑似影射近日因「安心偷食事件」避走到美國的黃心穎。不過，王貽興的言論卻引來多方面的抨擊，指他有抽水之嫌。

王貽興被指藉住「安心事件」再度抽水。（資料圖片）

王貽興於文中開頭已經就住香港人在「安心偷食事件」中的各種激烈反應作出不解，正如黃心穎勾引了所有人的男朋友、丈夫一樣：「原來今時今日，大家仍然是如此偽道德，雙重標準，一有機會，就爬上道德高地，盡情開火，忘形抽水...」他直斥不少香港人雙重標準，站上道德高地狂踩第三者的不是，但轉過頭卻經不起「姣精」引誘：「擺響你面前，咪又係忍唔住食？」

許志安及黃心穎上月被爆出雙雙出軌。（黃心穎ig：jacquelinebwong）

女人遇「姣精」該「以姣制姣」

他亦分析道，男人對於即使外貌或身材稍為遜色，但主動埋身兼送上門的「姣精」最無抗拒：「每個男人紙上談兵都會選樣靚身材正的死魚，但只要你試過一次，只要你沒有姦屍癖，你還是會覺得好服侍又主動又享受的姣精，才能讓你真正欲罷不能。」他在文末講到，女人越姣男人越愛，所以建議如果遇到「姣精」勾引自己另一半時，應該用「以姣制姣」的方式留住自己的男人：「反正對男人來說，世上多一個姣婆，無論關唔關自己事，總比多條死魚或者黃面婆來得更有益地球……吧？」

王貽興認為男人對於即使外貌或身材稍為遜色，但主動埋身兼送上門的「姣精」最無抗拒，似乎為許志安偷食作辯護。（許志安IG：andyhuichion）

雖然他並未有指名道姓「姣精」就是黃心穎，不過根據文章開頭提及「安心偷食事件」，但之後提及的「車廂」、「菲傭」（黃心穎有賓穎之稱）似乎正正影射黃心穎就是他口中的「姣精」，他亦暗示許志安太太鄭秀文就是「死魚」、「黃面婆」。而他的言論亦引起爭議，不但將男人的偷食行為合理化，更將男人做錯事算在女人頭上來，認為女人改變自己去取悅男人的愛好。

鄭秀文疑被暗踩為黃面婆。（鄭秀文IG：sammi_chengsauman）

網民抨擊：寫出嚟嗰刻有冇少少面紅？

「安心偷食事件」至今已曝光即將一個月，二位主角受盡千夫所指，而黃心穎更因此斷送演藝生涯，避走到美國，事情本應已快告一段落，但王貽興卻突然重提事件大做文章，令不少網民不能理解，認為他邊責備香港人抽水的同時，自己卻亦一邊忘形抽水：「究竟佢寫出嚟嗰刻有冇少少面紅呢？」

王貽興《姣精》全文：

身邊不少人渣朋友看著安心偷食事件第三者避走香港的下場，竟然由最初的驚訝謾罵到忍不住唏噓無奈，特別是當大家餘怒未消，仲要嬲到齊齊寄信去各大廣告代言與電視台投訴，要絕人生路，彷彿佢姣咗你條仔你老公，你就該明白，原來今時今日，大家仍然是如此偽道德，雙重標準，一有機會，就爬上道德高地，盡情開火，忘形抽水……

有報章趁機分享狐狸精與渣男的面相，話你知姣精賤男都有樣睇。人渣朋友說，原來男人都是口講一套，口是心非，平時響討論區踩到第三者一棟都冇，笑人整容笑人菲傭笑人女生男相，但原來擺響你面前，咪又係忍唔住食？

曾經被ABC姣過的男人謂，這種ABC或者假ABC其實最難抵抗，就算身材沒有真正ABC那麼好，但性格主動，遇到合適對象毫無形象可言，姣擒姣啜，主動出手，就算硬件未到頂級又如何？功夫搭救嘛，如果女人的永恒兩難是佢地同你老母一齊跌落海你救邊個，咁男人的永恒兩難就是，樣靚身材正的死魚和身材樣貌皆中等但主動又好服侍的普妹，你寧願同邊個上床？

也許每個男人紙上談兵都會選樣靚身材正的死魚，但只要你試過一次，只要你沒有姦屍癖，你還是會覺得好服侍又主動又享受的姣精，才能讓你真正欲罷不能。

姣精的厲害之處正正在於，她們是一整套Package來的，由最初跟你大膽調情，到車廂以及其他半公眾場所暗摷暗啜，到返佢屋企大戰三百回合，就算整體外表根本比不上你的正印，更遑論性格，你還是會忍不住墮進蜘蛛網，一同墮落，最後壞掉收場……

與其深痛惡絕，用掘頭掃把將人家趕走，倒不如以姣制姣，用姣精的技巧留住自己的男人。畢竟姣精如頭皮，撥極都有，春風吹又生，趕絕一個，仲有千千萬萬個，反正對男人來說，世上多一個姣婆，無論關唔關自己事，總比多條死魚或者黃面婆來得更有益地球……吧？