【法證先鋒III】歐陽震華被黎耀祥頂上　背後原來有原因！

TVB經典查案劇《法證先鋒》系列分別在2006年、2008年以及2011年播出，最近更於深宵時段重播，觀眾都依然好捧場，不斷打破其他重播劇的收視紀錄，成為深夜劇王。劇集將法證、刑偵及法醫完美結合，歐陽震華（Bobby）與林文龍的組合更大受歡迎。不過在2011年播出的第3輯，演員全部大換血，不少網民都表示失望，始終Tim Sir（歐陽震華飾）同Dr.Koo（林文龍飾）才是觀眾至愛！

歐陽震華和林文龍在《法證先鋒》系列中是最佳拍檔。（網上圖片）

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Bobby在前兩輯中飾演高級化驗師Tim Sir，處事冷靜理智，觀察力過人，深受觀眾喜愛。早在2010年的節目巡禮上，TVB已向外公布會開拍《法證先鋒III》，當時隆重其事，特別找來Bobby、文龍和鄭嘉穎拍宣傳片。但到正式拍攝第3輯時，男主角卻由原來的Bobby換成黎耀祥，搭配張可頤、徐子珊及吳卓羲等，不止演員陣容大變，故事也與前兩輯毫無關聯，不少觀眾更指TVB刻意欺騙觀眾，以法證為名開拍續集，卻完全不是同一件事。當時有報道指監製梅小青表示因為原本的幾位主角在前兩輯中的感情線已經寫到差不多，好難再寫下去，而且有好多角色在第1、2輯中已經死了，所以第3輯會是一個全新的故事和全新的角色。

Bobby在劇中飾演的Tim Sir處事冷靜，深受觀眾喜愛。（電視截圖）

《法證先鋒III》演員大換血，由黎耀祥、張可頤擔任主角。（網上圖片）

對於Bobby缺陣第3輯，外界也議論紛紛，有傳是因為他在拍攝劇集《不速之約》時，因為不滿林峯經常遲到及無故請假缺席，於是向上級投訴他的工作態度。但此舉卻惹來力撐林峯的TVB高層樂易玲不滿，結果被「踢」出《法證III》劇組，沒份參演。更有指因為少了Bobby這個靈魂人物，搞到連劇集都要從新編製，連累其他演員都要大換血，甚至有傳Bobby被雪藏禁止拍攝TVB的劇集。

有傳Bobby因為投訴林峯引起TVB高層樂易玲不滿，所以被飛。（網上圖片）

雖然Bobby沒有參演在2011年1月至5月拍攝的《法證III》，但其實他有份拍攝在同年5月至8月拍攝的《耀舞長安》，所以「Bobby被雪藏禁止拍TVB劇」的這個說法看來並不準確。而另有一個傳聞是Bobby原本答應拍攝《法證III》，但因為遲遲未開拍，所以一早已向無綫放風話要北上拍劇，檔期無法配合而辭演。《香港01》就此事問過監製小青姐，但就未有回覆。

其實Bobby在2011年5月有參演《耀舞長安》，所以應該不是被雪藏。（網上圖片）

不過《法證III》在當年播出首集收視平均34點，最高35點（約229萬名觀眾），成為2011年首播日收視最高的劇集，亦為《法證先鋒》系列中最高收視的第一集。而大結局平均收40點，最高收視達43點，是TVB 2011年度收視冠軍劇集。

林文龍、鄭嘉穎、佘詩曼都沒份參演第3輯。（電視截圖）