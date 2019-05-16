張敬軒首次與談善言合作有挑戰性：第一次識，就要鬧佢

張敬軒昨日（15日）出席手袋品牌活動，軒仔昨日推出新歌《空手而來》，他透露歌曲是講述一對情侶的故事，男方是一個畫家，而兩人面對着在生活上金錢上的分歧。歌曲MV預告在社交平台得到網民讚賞，由軒仔夥拍談善言擔任男、女主角。軒仔直言首次與談善言合作就已經有大挑戰，「因為我第一次識人哋，就要鬧人喎，仲要有肢體嘅沖撞，所以拍嗰日都好heavy，成個片場都好安靜。」

軒仔昨日（15日）出席手袋品牌活動。（梁碧玲攝）

軒仔近年成日網上拍片，大行搞笑路線，早前仲化身樂壇新人「火龍果」惡搞容祖兒新歌《Pretty Crazy》，被問到會否擔心突然又出新歌變返張敬軒，歌迷會一時調節不來，軒仔笑言：「係啊，好多人睇完火龍果啲搞笑之後，見到我派歌，佢哋以為我派啲搞笑嘅歌，所以諧星之一去不復返。」相信係軒仔唱的歌，歌迷都會喜歡的！

軒仔在5月尾會在澳門開演唱會，他笑指自己準備已充足，反而是兩位新人——「降兩度」和「火龍果」爭寵，未知誰會上台？（梁碧玲攝）

另外，軒仔早前在IG貼出自己16歲時為雜誌拍攝的照片，懷緬過去，今日軒仔回應：「其實我覺得自己細個係好似舊飯咁，又唔係好知自己鍾意做啲乜嘢、自己想做啲乜嘢，所以特別有時見到Stanley、姜濤（同場出席活動）就會覺得，我如果細個嘅時候，再努力啲就好喇。但係冇啦，時間過去咗啦，所以要把握好每一個當下。」