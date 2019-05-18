蘇志燮與趙恩靜好事近？　網友一年前已偶遇男方挑選戒指

被譽為「韓國四大公共財產」之一的男神蘇志燮昨日（17日）戀情曝光，他隨即在IG大方認愛，令「蘇太太」（粉絲名）們既驚喜又傷心。

蘇志燮出道24年來，首次公開戀情，女方是94年出生的女主播趙銀政（又譯：趙恩靜），兩人已交往一年。據悉，趙銀政現時正在攻讀研究生課程，已經整理了與前經紀公司Imagine Asia的專屬合約，現在在官方網站上也找不到她的照片與簡歷，門戶網站上的簡歷也全部被刪除。

1994年出生的趙恩靜曾就讀「明星學校」首爾藝術高等學校現代舞科，以及梨花女子大學舞蹈系。（Viu《K1頭條》提供）

今日（18日），有網友曝出一張蘇志燮疑似購買戒指的照片，相中的他頭戴cap帽，用手指著櫃內戒指，似乎在咨詢相關事宜。

蘇志燮疑似挑選戒指。（網絡圖片）

其實這張照片是去年的舊相，在蘇志燮公布戀情之後，一篇2018年4月6日在某網絡社區上載的蘇志燮戀愛聖地文章成為了熱門話題，當時有網友上載了一張名為「Tiffany挑選戒指的蘇志燮」的照片，同時還寫到：「馬上就會變成新聞了」，似乎預示了蘇志燮的戀愛。而網友們見到之後，紛紛留言表示「兩人是不是在準備結婚？」