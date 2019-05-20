吳尊跟風玩變臉app　男扮女裝美貌超越鍾嘉欣？

近日全城掀起一陣「童顏熱潮」，人人都爭相在社交網站大晒經相機濾鏡變臉後的自己，搖身一變成為小朋友、或者男變女、女變男。昨日（19日）吳尊在微博大晒多張「變臉照」，其中一張女裝照片應該引起網民熱烈討論，一對比之下不但與他在2006年的女裝扮相非常相似，更有網民指，根本就是女版鍾嘉欣！

吳尊玩filter玩上癮！（吳尊微博：@吴尊）

吳尊在微博上解釋，女兒Neinei介紹他玩這個軟件，誰知一玩就玩上癮！他上載9張加上濾鏡後不同風格的造型照，更自嘲自己「吳爸爸怎麼了！」無論是扮小熊、小狗，還是留鬚的男人、甚至染紅色頭髮的rocker狂野造型都能一一駕馭。不過最引人注目的就是吳尊綁上頭巾，留有齊陰的模樣真的能以假亂真，十足真正女生一樣！

唔講真係唔知係男人！（吳尊微博：@吴尊）

吳尊14年前在電視劇《東方茱麗葉》中男扮女裝。（網上圖片）

吳尊多年來被指與鍾嘉欣撞樣，更被傳媒稱二人為「失散兄妹」，因此女裝造型「曝光」後獲不少網民驚呼與鍾嘉欣簡直一模一樣！有「凍齡男神」之稱的吳尊雖然已經39歲，但他本來就五官精緻，打扮起上來甚至比女生還要美麗，而他在2006年主演偶像劇《東方茱麗葉》時的女裝打扮更曾轟動一時，有網民將新照片與當年的造型相比，發現他13年間竟然不但毫無變化，看上去反而比以前更年輕，大讚他keep得好好。

鍾嘉欣在電視劇《囧探查過界》都留相同髮型。（網上圖片）

鍾嘉欣和吳尊被指是「失散兄妹」多年。（視覺中國）

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