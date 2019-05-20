與6號＠Rubberband西環碼頭拍《超友誼》MV　林二汶：想推佢落海

林二汶近日找來好友兼樂隊RubberBand主唱6號合唱新歌《超友誼》，他們平時雖然已經老友鬼鬼，不過今次再次合作後亦有發現對方新的一面，友誼亦因此加深了不少。

雖然私下已經是好朋友，不過今次合作後才發現6號是「爛Gag小隊長」。

日前二人到西環碼頭拍攝MV中林二汶與6號玩樂的情景，造就了一個讓她能整蠱6號的機會：「嗰度沿路冇乜欄桿，有一個shot係我要推住坐喺購物車入面嘅6號跑，其實都幾過癮嘅，因為我推住佢嗰條路，有少少暗斜向海邊，由於嗰邊係冇欄桿嘅海邊位，拍完嗰個shot之後，我揸住架shopping cart喺度等嘅期間，我同6號講：『如果我而家放手嘅話，咁你就可以游水㗎喇！』佢當然好驚啦！我亦當然冇咁做到。其實我有偷偷哋嘗試放過手半秒咁多，但係因為佢本身都有重量，所以架購物車其實都冇碌走！」

新歌一推出後就有好成績，林二汶盼將來能在音樂上再作出更多不同的新嘗試。

平日林二汶雖然跳跳紮非常活潑好動，卻被小強擊敗：「因為嗰度都舊同係茶餐廳啦，咁有曱甴都係正常嘅，不過喺拍一個我單人鏡頭時，我要行入水吧嗰度咪嘴，我真係唔敢望水吧啲角落，我怕見到啲『會移動嘅嘢』。好好彩班crew派咗兩個人喺後面保護我，我哋諗住萬一有啲咩事，我跑咗出去先，等佢哋去善後。我真係好驚曱甴⋯⋯」

林二汶對6號能成功駕馭這首對男仔來說相當高音的歌深感佩服。

《超友誼》由林一峰填詞，再加上輕鬆的旋律，以音樂譜出林二汶的友情觀。 歌曲一推出後就登上iTunes廣東歌流行榜第一位及KBOX廣東歌流行榜前十名，林二汶感到非常開心，亦盼將來能在音樂上作出更多不同的新嘗試。