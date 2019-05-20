【法證先鋒III】歐陽震華親身解釋　Tim Sir第三輯被消失之謎　

TVB經典劇集由黎耀祥主演《法證先鋒III》於2011年10月首播，承接早兩輯的好口碑，第三輯依舊受到大批家庭觀眾歡迎，第一周平均收視有31點，結局同周平均收視更達至40點之高。最近該劇於深宵時段重播，依舊有大批捧場客，成為深夜劇王。 不過自劇集播出以來，外間一直覺得歐陽震華（Bobby）被黎耀祥頂上，對劇迷來說是一個損失，更有不少人揣測，箇中原因其實是Bobby得罪高層所至。那麼真實的原因呢？就由Bobby親自道出吧。

黎耀祥擔正做主角的《法證先鋒III》於深夜時段重播中，就算是重播，收視成績也相當不錯。（網上圖片）

上周六晚（5月18日），歐陽震華（Bobby）於無綫電視城內客串拍攝《愛．回家之開心速遞》，除了分享與群姐合作的心情，亦談及了最近重播的《法證先鋒》系列。「播嗰時呢，就睇啲唔睇啲，嗰時拍劇嘅密度大過而家，經常都係喺公司，所以好少睇，但係而家（重播）就追返晒。我睇返第一第二集（《法證先鋒I》、《法證先鋒II》），我同林文龍，即係Tim Sir同Dr. Koo之間個化學作用真係幾好睇。」

周六晚（5月18日），歐陽震華（Bobby）回到TVB客串《愛．回家之開心速遞》，與群姐有連番對手戲。（資料圖片）

《法證先鋒》第一、二輯，Tim Sir與Dr. Koo的受歡迎程度之高，相信都不用多說，但為什麼由《法證先鋒III》開始就換了不同的男主角呢？歐陽震華（Bobby）接受《香港01》訪問時解釋說：「嗰時好似係撞咗期！因為我應承咗國內一套劇，應承咗返去拍，後尾可能個期夾唔到，夾唔到就冇辦法啦。其實都冇所謂嘅，《法證先鋒》即係CSI（美劇《CSI滅罪鑑證科》）咋嘛，有《CSI: New York》、《CSI: Miami》。」他更笑言，香港也可以有類似形式。「香港都可以㗎，《CSI：中環》或者《CSI：南區》都得，哈哈哈。」

不少人都很好奇，為什麼Tim Sir（歐陽震華）到了《法證先鋒III》會被換角。（網上圖片）

那麼當時到或是那部國內劇集，令到Bobby要放棄拍攝《法證先鋒III》的機會呢？他表示因為拍攝年期有點遠，所以也不太肯定是那一套劇集。「我都唔敢肯定，法證3好似係2011年拍，11年我好似係撞咗《鍾馗傳說》定《天生無才》呢？都係大陸劇嚟嘅。因為嗰幾年，每年都喺國內拍起碼一套，嗰時都拍得幾密。」失去成為《法證先鋒III》男主角的機會，有否覺得可惜？他輕鬆的回答：「就好似CSI咁，《CSI: New York》同《CSI: Miami》都有不同男主角㗎嘛，會變㗎嘛，變下又會畀多啲新嘅面孔觀眾睇。而家（《法證先鋒III》）由黎耀祥做，我又覺得幾好睇喎！佢同我個做法又唔同，隔離嘅人又好認真去講件案，全部都係英文翻譯中文。第一、二輯，可能我啲英文渣，就唔需要翻譯，直頭講中文，同埋邢家就更加專業，器具同埋化驗過程又更加認真同準確。」