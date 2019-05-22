《惡作劇之吻》直樹湘琴原型同樣甜蜜　多田薰未完成漫畫意外離世

2005年台灣電視劇《惡作劇之吻》是很多90後心目中數一數二的經典偶像劇，當年江直樹（鄭元暢飾）和袁湘琴（林依晨飾）的愛情故事紅遍亞洲，而故事改編自日本漫畫家多田薰的日本漫畫《淘氣小親親》（イタズラなKiss），韓劇《惡作劇之吻》、日劇《一吻定情》、泰劇《Kiss Me》都由這部漫畫改編，作品共被改編拍成電視劇六次、電影兩次、舞台劇兩次，說它是一代人的青春也不為過！原來江直樹和袁湘琴的原型就是漫畫家多田薰和丈夫西川茂的故事！

《淘氣小親親》的創作靈感來自於漫畫作家多田熏與丈夫西川茂相識、相戀、相處的點滴。（新浪電視微博）

當時多田薰遇上日本當紅的搖滾樂隊Presence主唱西川茂，並對他一見鍾情，於是便對他迅速展開追求，就與《惡作劇之吻》中湘琴勇於追求直樹一樣。兩人最後還是走在一起，但婚前多田薰被查出患有嚴重的卵巢囊腫，很可能導致終生不孕，而男友西川茂堅持對她不離不棄；婚後二人奇蹟般生下一個兒子，一家三口度過了10年的幸福時光。

《惡作劇之吻》中江直樹（鄭元暢飾）和袁湘琴（林依晨飾）的愛情故事，可說是多90後心中經典的偶像劇之一。（劇集海報）

1999年在多田薰擦拭大理石桌下地板的時候，猛然抬頭碰撞到大理石桌，並在18天後因腦充血辭世，享年38歲。多田薰去世時《淘氣小親親》的漫畫尚未完成，最後一篇定格在直樹問湘琴：「你是否懷孕了？」。西川茂在多田薰離世後再也沒有做樂隊主唱，而是轉到了幕後，更獨自將兒子撫養長大，後來還擔任日版《一吻定情》的顧問，至今未婚。