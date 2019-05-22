《權力遊戲》惹46%觀眾不滿　影評人死雞撐飯蓋：結局合理

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）終於在第8季第6集「鐵王座」（The Iron Thrones）正式落幕，你滿意這個大結局嗎？目前該集在爛番茄影評網的新鮮度為49%，僅比系列最低評的前一集高出一個百分比。在IMDb上的網友評價為4.4，成系列最低單集。

《權力遊戲》最終回於爛番茄僅得49%新鮮度。（截圖）

近日美國觀看紀錄應用程式TV Time對粉絲作《權力遊戲》大結局滿意度調查，得出的結果46%的人感到失望，30%的人感到還算滿意，14%的人感到頗滿意，10%的人感到非常滿意。

有46%觀眾指《權力遊戲》最終回令人失望。（截圖）

以下內容有《權力遊戲》最終季大結局劇情

至於外媒怎麼看待這個大結局呢？以下列出各大媒體影評人的短評：

《The Hollywood Reporter》Tim Goodman：如同一部浩大的劇集般，《權力遊戲》蹣跚地走向爭議性結尾。為了畫下句點，編劇與主創David Benioff與D.B. Weiss在四面楚歌之下，信服地和有效地將一部艱鉅的劇集駛向一個合理、讓足夠的人感到開心的結局。

作為電視黃金時代的傑出電視劇集，結局不可能取悅所有人。你大可以感到不悅，因為你一路走來全心投入到最後。這是一部不同標準的高難度劇集，多數影評人都會把它擺在史上最佳劇集的前10大。作為一部豐厚且重要的原著改編之作，主創與HBO自漫長的故事中理出故事，並作出一個結論…它完美嗎？不，它不可能會完美。簡短的這一季有導向正確的方向嗎？我深信是有的。

Bran Stark最終成為維斯特洛之王。（劇照）

《Washington Post》Alyssa Rosenberg：作為一部女性角色吃重的劇集，《權力遊戲》與大結局對女性角色的編劇很失敗，大結局花費多數時間在刻劃男性，無論在主題或是執行層面都是個錯誤，直到看見Sansa Stark成為北境之王才是絕對的勝利。她在投票表決時打斷她沒出息的舅舅Edmure Tully令人欣喜，最終凝練地說出北境獨立的話語非常狂。

《Refinery29》Anne Cohen notes：多年來《權力遊戲》一直讓我們深信女性會掌控大局，到了大結局只有Sansa Stark以純粹的意志力成為北境之王，證實父權制依然制霸維斯特洛。

Sansa Stark成為北境之王。（劇照）

《Rolling Stone》Sean T. Collins：大結局「鐵王座」寂靜又討喜，以死亡開場、以生命告終。照原著作者與Sam所言，這是一部冰與火之歌…旋律令人苦甜參半。經歷了8季的噩夢，Bran、Arya、Sansa與Jon Snow最終戰勝了凜冬，迎接他們的是敢於夢想的春天。

《Variety》Daniel D'Addario：《權力遊戲》最終季作了很聰明的事，在第3集賜死夜王，留下3集的時間訴說維斯特洛的終局，卻疏於為Bran登上鐵王座、以及突來的民主埋下伏筆。

最終由民主決定誰是維斯特洛之王。（劇照）

《The Atlantic》David Sims：經歷了令人失望的前幾集，至少這個結局讓我感到滿意。這無疑是個福利粉絲的大結局，讓Bran、Davos Seaworth、Sam與Bronn這群深受觀眾喜愛的角色成為議會成員…不過身為劇迷，我感到被轟炸。這一季的故事一再重複，很多令人不解的劇情盡可能地試圖正當化最令人難以想像的故事轉折。

《USA Today》Kelly Lawler：大結局「鐵王座」令人無法辨識，劇情老掉牙，讓每個角色陷入多愁善感。在要角死後迎來一個意外的鐵王座人選，結局太精簡。作結是一回事，迎合又是另一回事。大結局沒有優雅的轉入另一條巷子，反倒是進入懸崖峭壁，回頭一看已經不再是原來的樣子。

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