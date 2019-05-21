【權力遊戲】2017年黑客洩密版公開　夜王大戰打足5集好好睇！

經過HBO 8年的孕育，全球大概培養了過億《權力遊戲》的粉絲，在千喚萬喚之下，最終季（第八季）終於在香港時間4月15日啟播，並在昨日5月20日播出最後的第6集，為《權力遊戲》寫上「完滿句號」。而最後一集的收視亦再創新高，首播時吸引約1,360萬人同時收看，打破了由另一部神劇《人在江湖》（The Sopranos）第四季首集吸引1,340萬觀眾的收視紀錄。另一方面，《權力遊戲》在IMDB亦打破自己的最低分紀錄，最後一集「The Iron Throne」（鐵王座）創下了全劇的最低分集數，只得4.4分（10分為滿分）。

《權力遊戲》最後三集在IMDB的分數不斷下滑。（IMDB截圖）

「爛尾版」輸「黑客版」1000倍！

能夠打破最高收視紀錄，這是根據過往《權力遊戲》的成績而可預視得到的，不過能夠從起碼8分以上的往績而直線下滑，可見《權》劇的所謂結局篇有多令觀眾感到失望。其實在最終季的第4集開始，網民已經發出過不少投訴聲音，對《權》劇的評價大不如前，有的直指浪費之前8年的追看時間。直至日前的大結局播出後，更有大批網民直斥「爛尾」！

如想知網民的投訴可按以下連結：

【權力遊戲】IMDB評分插水式創新低 5大離譜位辣㷫大部分粉絲！

其實在2017年，HBO曾經遭遇一宗客入侵事件，更有指當中被黑客偷取的資料包括了與原作者合力寫下的《權》劇第八季劇本，而事後該名黑客更一度向HBO勒索600萬美金作為資料的贖金，否則公開盜取的資料。結果HBO並無就犯，FBI和美國警方亦介入調查，然而最後事件亦不了了之。而所謂的第八季劇本亦曾一度在網絡瘋傳，雖然當時的權迷非常憤怒並拒絕傳閱有關資料，但事隔兩年，在大家看過現實版本之後，這個有被網民稱讚好看一千倍的「黑客洩密版本」又被翻熱，或者是一眾權迷不忍「爛尾版」的一個心靈慰藉－是黑客惹的禍！

香港著名導演+編劇郭子健亦有分享這個版本的相關YouTube視頻。（Facebook@Derek Kwok 郭子健）

洩密版本更像《權力遊戲》

《權》劇的最終季被斥爛尾，某程度上是與前七季的劇情和人物性格特質有太大偏差。在洩密版本中，各住主角的特性依然有充份發揮，夜王、Jon Snow、Cersei、黃金軍團在終季的6集中亦陷於混戰之中，而不像真正版本中的「逐個擊破」。而之前7季其中一個最引人入勝的地方，是各個主角會不定時的相遇，透過「新鮮的組合」交織出各種火花，例如小惡魔先遇上Jon Snow、繼而返回君臨輔政、繼而戀上Sansa、再流落東方協助龍母，每次均為觀眾帶來驚喜，而洩密版亦出現新的組合，以及更虐心的劇情。而與「真實版」最大對比的人物，是被指「無能」的Bran Stark。

（以下內容以人物作為分類，不含「真實版」劇透）（劇照）

龍母為Jon Snow誕下「龍兒」

正如第七季的尾聲，所有觀眾都知道Jon Snow的真正身份為龍族Targaryen的後裔，不過在第八季初段，龍母依然全不知情，只眼見Jon Snow對她突然疏遠而感到疑惑。期間龍母更因為身體不適而屢次缺席商討對付夜王的戰略會議，更沒有像之前一般騎龍征戰殺敵。終於，在聽過Jon Snow親口承認自己的血脈時，龍母沒有因愛成恨，相反明白了自己腹中塊肉是直系血脈，並不會再次發生胎死腹中的事件。之後龍母又回到龍石島（Dragonstone）避戰兼安胎，豈料Cersei卻派黃金軍團前來攻擊。在龍母大部分無垢者軍團於別處同時對抗夜王和Euron Grejoy軍隊的情況下，龍母所淨無幾的士兵不能抵擋強大的黃金軍團，同時龍母又作動產子，雖然在Samwell Tarly的協助下仍能繼續接生，但龍母卻因大量出血而命危，最終因為命危，在向Jorah Mormont道謝過之後，Varys親手用碎心終結了龍母的生命，她誕下的女兒亦成為了將來承繼王座的人。不過龍母的屍首卻被黃金軍團帶回君臨，並被Cersei將之掛在城門被民眾擲糞唾罵。

龍母在洩密版的下場，非常虐心。（劇照）

Jon Snow會葬身火海

Jon Snow於第八季隨龍母、Tyrion等人回到臨冬城，在商討對付夜王的計略之前，從Bran Stark和Samwell口中得知自己真正的身世之後仍然半信半疑，但經過Ned Stark的舊友解釋後，Jon Snow只好相信自己的身世，並主動疏遠兼隱瞞龍母，亦沒有向其他人提及過自己身世之事。之後Jon Snow在面對夜王的大軍壓境下節節敗退，更差點喪命，幸得Ghost將他救回，損失慘重兼失去臨冬城。之後Jon Snow率領大軍退守鷹巢城，並進行伏擊夜王的大計，中途亦與龍母表明身世，命龍母等人撤至龍石島，繼而從龍母手上承繼了其中一條龍Drogon作為坐騎。夜王大軍隨後趕至，Jon Snow乘龍抗敵，更成功以龍焰擊傷夜王。在擊潰夜王大軍之後，Jon Snow又乘龍率軍到君臨對抗Euron Grejoy、黃金軍團和Cersei的軍隊，Drogon卻被有毒的弩炮擊中雙翼，不能飛翔，最後Jon Snow的軍隊雖然成功攻入君臨，但逃至龍穴中的Jon Snow和Drogon，卻在龍穴中遇上Euron進行決鬥，而Drogon亦在穴中被黃金軍團的士兵圍攻，誤燃穴中大量的野火，發生大爆炸，最後雙雙葬身火海。

Jon Snow在洩密版比較有才。（劇照）

Jaime Lannister殺夜王為Brienne報仇

有弑君者之稱的Jaime Lannister在第八季亦帶同Bronn來到臨冬城共同對抗夜王大軍，與Brienne並肩作戰。而在臨冬城大戰中，Brienne的隨從Podrick戰死後傷心欲絕，Jaime 前往安慰並發生關係。其後Brienne在鷹巢城與夜王之戰中被殺，Jaime瘋狂地向受傷的夜王攻擊，最後將他成功擊殺。之後Jaime又隨Jon Snow前往進軍君臨，一起逃至龍穴最後被野火燒死。

Jaime除咗係King-slayer，喺洩密版就做埋Night-King-slayer。（劇照）

三眼烏鴉Bran Stark的作用

之前一季，Bran Stark成為了三眼烏鴉，除了得到所有人的回憶之外，亦擁有控制生物的能力。在第八季與夜王開戰之時，因為龍母缺席，雙方三條龍不分你我胡亂噴火殺傷了不少士兵，於是Bran Stark上了其中一條龍Rhaegal的身對抗敵人。而Bran Stark在之後的鷹巢城戰役中被夜王殺死，不過其屍首最後又被White walker帶回長城以北，在祭壇上被插入龍晶，此時Bran Stark睜開雙眼亮出藍眼睛，成為新的夜王，此幕亦是《權力遊戲》的最後一幕。

其實除了以上四位主角主導整個劇情之外，其他角色亦會組成新的組合，當中最驚喜的可謂Sansa。

其他角色在洩密版的下場：