【權力遊戲】完美結局有望！作者改口風：小說結局可能有別電視版

《權力遊戲》（Game of Thrones）兩天前播出大結局後，粉絲已經對劇情剖析、抱怨了不知多少回，但他們或許還有另一個好好歡呼或再次失望的機會。

《權力遊戲》原著作者George R.R. Martin暗示，等到他這系列小說最後兩卷出爐，結局可能會和全球粉絲在電視上看到的有相當大出入。

《權力遊戲》原著作者George R.R. Martin暗示，等到他這系列小說最後兩卷出爐，結局可能會和全球粉絲在電視上看到的有相當大出入（IMDb）

法新社報導，「拖稿大王」Martin小說老寫不出來，導致權力遊戲電視版製作人班紐夫（David Benioff）和魏斯（D.B. Weiss）不得不親自操刀，替這齣講述各大家族爭奪「鐵王座」的血淋淋故事編寫最後大結局。儘管Martin在劇情發展上有提供建議，粉絲仍對影集第8季和最終大結局十分不滿意，截至今天有近140萬人連署要求重拍。

《權力遊戲》來到收尾的數集被粉絲投訴劇情崩壞，人物性格前後不符，「龍母」更黑化使出天火焚城▼

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Martin新書「凜冬寒風」（The Winds of Winter，暫譯）已讓粉絲苦等多年，但仍沒寫完。「凜冬寒風」之後的「春日幻夢」（A Dream of Spring，暫譯）會是「權力遊戲」系列小說的最終卷。

70歲的Martin前晚在部落格寫道：「我還在寫書。凜冬將至，我老早就這麼告訴過各位…也真是如此。凜冬寒風久久還沒到來，我是知道的，但會寫完的…我不會告訴各位書啥時寫完，我以前試過，結果傷的是你們，倒楣的是我…我總有一天會寫完，然後接著寫春日幻夢。」

「故事會怎麼收尾？我聽到有人在問。跟電視節目一樣嗎？不一樣嗎？這個嘛…對，也不對，也對，也不對，也對，也不對，也對。」Martin接著說，儘管電視版的結局有時數上的限制，他最後兩卷書「手稿可能會有3000頁」。

「書和影集的結局哪個才是真的結局？多蠢的問題，Scarlett O'Hara有多少個孩子？」 Scarlett O'Hara是「飄」（Gone with the Wind，電影片名為「亂世佳人」）的主人翁，Martin這句話意在點出書和電影的差異。

「這樣吧，我來寫，你們來讀，然後大家各自決定之後再來網路上吵。」

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