《權力遊戲》穿崩爛尾又收錢宣傳Starbucks？HBO高層逐一回應負評

引爆全球的HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）全劇共8季已正式落幕，堪稱是一個時代的結束。近日美國觀看紀錄應用程式TV Time對粉絲作《權力遊戲》大結局滿意度調查，近5成觀眾（46%）對大結局表示不滿，咖啡杯與膠樽穿崩鏡頭更是引發眾粉絲反彈。面對眾多負面的聲音，HBO節目部總裁Casey Bloys如何看待呢？日前他接受Deadline與《The Hollywood Reporter》訪談回應相關問題，同時提及《權力遊戲》衍生劇的消息。

網民不能接受的其中一個劇情就是龍母被刺殺。（劇照）

Deadline：觀眾對大結局的反應讓你感到驚訝嗎？

Casey Bloys：不會，事實是一部這麼浩大、有大批粉絲的劇集，我不認為大結局會讓所有觀眾皆大歡喜。網路的分歧反應持保留態度就好，有的人很愛、有的人很討厭，但重點是大家都抱持着熱忱。

我想大家對每個角色的最終命運有所期待，不過David Benioff與D. B. Weiss很早就規劃好了，他們盡了主創該有的責任，我覺得他們做的很棒。他們的工作不好做，你不可能取悅所有人，而這也不是他們的目標。

大結局播出前已經有不少網民認為Bran Stark能夠登上鐵王座。（劇照）

Deadline：2017年你曾說過為了防止大結局劇情外洩，會拍攝多種結局？

Casey Bloys：沒有，我想這只是表面的說法，當時我是說據稱，後來卻傳開了。我不認為他們真的有拍攝多種結局，不過若真的拍了不失為保護劇情的好方式。

Deadline：你有和主創討論過其它不同的結局嗎？

Casey Bloys：沒有，他們非常聰明，也很有辦法。他們已經有這個大結局的想法很久了，我們沒有爭辯過該如何作結，這是他們一直以來的計畫。

Deadline：經歷咖啡杯穿崩事件後，你有收到Starbucks的錢嗎？

Casey Bloys：沒有（笑）。

穿崩一幕甚至比劇集爛尾更有話題。（劇照）

Deadline：你怎麼看待粉絲們執着於最終季的杯子和膠樽的穿崩鏡頭？

Casey Bloys：他們對最終季的執着與分歧反應，驗證了他們有多麼投入和在乎這部劇集。無論是正反兩極的意見，我都會視為是非常好的徵兆，因為一部劇集的劇情與人物能夠引起人們的激烈辯論與文化對談，是大家都非常樂見的。

Deadline：粉絲對大結局的熱烈反應，是否影響《權力遊戲》前傳試播集的推出？

Casey Bloys：無論是否為前傳，我想你都不會想要趕鴨子上架。我最想要做的是對前傳施壓，因為原著作者George R.R. Martin已經創造了浩瀚的宇宙。Jane Goldman在這個宇宙創作了另一部不同的劇集，在不同的時間架構裏講述不同人物的故事。這不好拍，因為你要在那個世界拍出新意，而非只是複製品。

編劇Jane Goldman與導演 S. J. Clarkson正在醞釀一部很棒的試播集，我們會花時間不疾不徐地拍好，我希望過程不受《權力遊戲》大結局的影響與牽制。希望到時我們會喜歡，而且繼續發展下去。

Jaime Lannister本應斷了的右手「重生」亦是一大「穿崩位」。（Twitter圖片）

《The Hollywood Reporter》：George R.R. Martin表示手頭上有三部前傳劇集，兩部還在編劇、另一部將在今夏開拍，這消息正確嗎？你能透露編劇中的兩部還在進行中嗎？

Casey Bloys：是的，我們的第一部前傳試播集將在6月開拍，另外兩部正在開發中，目前我只能透露這些。

《The Hollywood Reporter》：上述的三部都是前傳劇集，有考慮過拍攝Arya Stark在《權力遊戲》大結局之後的續集故事嗎？

Casey Bloys：沒有，我想讓《權力遊戲》的人物留在《權力遊戲》，她們的最終命運已經很美好，我不希望讓她們走出這個世界…這也是我不想再拍重複的節目的原因之一。George R.R. Martin創造的世界觀很龐大，還有很多故事可以講。我們要拍的是與眾不同的劇集，而非一直拍同樣的東西。這或許也是為甚麼我們此刻不想拍續作衍生作品的其中一個理由。

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【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】