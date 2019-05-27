首演唱新歌獲家人男友現身支持　Cheronna@SG靠媽媽牌健康餐減肥

組合Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）近日榮升創作人，參與新歌《無利可圖》作曲部分，更於昨日（25日）舉行迷你音樂會時首度演繹歌曲。她事前雖然直呼緊張，不過全場觀眾聽畢都熱情尖叫，而Cheronna的家人和男友黃奕晨（Dixon）亦有現身支持令她直呼很感動。

Cheronna除了演繹新歌《無利可圖》外，亦有獻唱《你的你》、《把持》，以及自選四首歌后級人馬的作品。

見到爸爸和男友現身支持，Cheronna坦言相當開心之餘，亦感到很安心：「今次第一次表演《無利可圖》，仲要又唱又跳，對我嚟講係好緊要，所以就叫咗爹哋嚟睇，好可惜媽咪要做嘢嚟唔到。不過有一件好特別嘅事，就係Dixon之前話有工作，但最後都趕嚟支持我，所以成件事好有愛，所有支持我、愛我嘅人全部都喺度同我分享呢一刻，表演嘅時候知道佢哋喺度，我個心會好定，冇咁緊張。」

Cheronna爸爸於女兒第一次表演新歌到場支持。

很久一段時間沒演出過Live show的Cheronna除了演繹新歌《無利可圖》外，亦有獻唱《你的你》、《把持》，以及自選四首歌后級人馬的作品，她笑言這個歌單構思了很久：「有邊啲歌係我好enjoy、又好想唱畀大家聽呢，最後就搵咗呢幾首歌，除咗自己嘅歌，另外幾首都係中學時期成日聽嘅歌，每次唱都會覺得好陶醉，所以就帶畀大家。」

Cheronna的男友黃奕晨（Dixon）現身支持女友。

《無利可圖》是繼《把持》和《你的你》後再推出的歌曲，Cheronna今次更榮升創作人，聯同陳考威、JNYBeatz共同作曲：「《無利可圖》係我第一首有份參與作曲嘅歌，我真係好開心，因為冇諗過自己可以去到呢一步，可以參與寫歌。BB（新歌）出世嘅時候，聽到自己嘅創作、見到作曲一欄有自己個名，真係覺得好開心、好感動，所以係一個好特別嘅嘗試，希望之後有多啲機會參與寫作。」

Cheronna透自己太喜歡吃東西增了不少磅數，現正積極瘦身減肥。

剪了一頭新髮型的Cheronna更透露近日增了不少磅數，現正積極瘦身：「之前真係太鍾意食嘢，所以肥咗好多呀，今次真係好堅決，同埋用好健康嘅方法去減肥，唔會係唔食嘢、餓到好辛苦嘅減法，我會Keep住做運動、練舞，加上媽咪煮健康餐，所以今次減肥旅程唔算辛苦。」