【Running Man】Haha爆全員捱到腰椎間盤突出：沒人身體正常！

韓國長壽節目《Running Man》2010年7月開播至今，下年將踏入第10年。雖然節目曾一度陷入低潮，可是多年在海外的人氣也相當高。除了2017年加入的新成員全昭旻和梁世燦，其餘6位主持劉在錫、池錫辰、金鍾國、Haha、宋智孝和李光洙已陪伴觀眾多年，當中他們之間如家人般的好感情，也是節目的看點之一。

近日主持之一Haha現身著名英國YouTuber Korean Englishman的頻道，在品嘗韓式烤肉的期間聊到有關《Running Man》拍攝。Korean Englishman講起一名不懂韓文的英國職員，也非常享受地收看《Running Man》，大讚節目在海外的高人氣。Haha被問到能否分享拍攝時的趣事時，他回答：「事實上拍攝進行期間，每位成員都有腰椎間盤突出的問題。」Haha講到首先金鍾國出現問題，後來輪到劉在錫，他們都忍受痛楚完成拍攝再到醫院就醫。當中較年輕的李光洙則試過在拍攝後，隔天在床上動彈不得，被經理人以公主抱的方式送到醫院。

Haha大爆每位《Running Man》成員都有腰椎間盤突出問題。（Korean Englishman截圖）

一齊聽下Haha點講？

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Haha更講到：「每人也做過腰椎間盤突出手術，沒有人的身體是正常，就連康復的時間也沒有。」雖然身體難受，但Haha表示節目已拍攝近十年，成員間的「戰友愛」也建立起來，這就是他們堅持的原因之一。影片瘋傳後，不少支持多年忠粉都表示心痛，感謝主持們多年來仍持續「奔跑」。事實上近幾年不少觀眾批評《Running Man》已忘初心，減去大量激烈的遊戲，就連最有代表性的撕名牌環節也完全刪走，但意想不到背後的原因大有洋蔥。

《Running Man》主持間的感情非常好，也是他們一直堅持多年的最大原因。（IG/@sbs_runningman_sbs）