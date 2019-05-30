EXO第二人！　D.O.自願參加陸軍隨Xiumin腳步當兵7.1入伍

入伍大限吹到一眾二、三代韓國男團，繼早前EXO Xiumin於本月7日以陸軍現役身份當兵後，D.O.都敬秀將跟隨大哥的腳步，成為第二位到軍隊報到的成員。而D.O.的入伍日期已定為7月1日，只剩下一個月的日子，EXO-L（EXO粉絲）都大叫不捨。

今天（30日）韓國傳媒報道有關D.O.，即將於7月1日以陸軍身份入伍的消息。由於1993年出生的D.O.，只需在2021年前到軍隊報到即可，加上年齡較大的Suho、伯賢、Chen和燦烈都未有入伍消息，因此消息一出令粉絲非常驚訝。其後EXO所屬SM娛樂快速回應，表示D.O.接到陸軍的入伍的通知，的確將於7月1日以陸軍現役身份報到，但不會公開入伍的時間和地點。

繼早前Xiumin入伍後，D.O.將於下月一日到軍隊報到。（Facebook/@ weareoneEXO）

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消息傳出後，D.O.上傳手寫信向粉絲表達沉重的心。他寫道「各位EXO-L都對突然的消息很驚訝吧？本來想早點告訴大家，可是似乎遲了一點，心情也很沈重。由於是經過非常長時間的考慮，所以想對大家說，我會健康平安地回來！」答應粉絲會邊履行國家義務，邊照顧好自己身體。

D.O.上傳親筆手寫信，向粉絲交代入伍的心情。（Naver圖片）