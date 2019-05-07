EXO大哥Xiumin低調入伍　EXO-L為全員回歸開始七年等待

韓國男團Super Junior從2010起經歷了接近九年時間，隨著今日（7日）忙內圭賢退伍，終於全員當兵完畢。當ELF（Super Junior粉絲）正在為這個期待已久的日子到來而高興時，同日EXO-L（EXO粉絲）正在為了大哥Xiumin的入伍而感到傷感，開啟了為了全員回歸的七年等待。

Xiumin在個人社交媒體寫下「你是我行走的所有理由」，似是對粉絲們表白。

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Xiumin於6日在個人社交媒體曬出自己的平頭照，SM出品的顏值果然經得起考驗；不過弟弟們都相當不捨得——伯賢留言道：「大哥！好帥！要身體健康！」燦烈則留下一排哭臉以表示自己的傷感；世勛亦留下一個心心以表達對大哥的愛；Kai則寫下長文囑咐：「還是很帥呢！注意身體、不要生病、好好吃飯、好好塗Skin Lotion、好好吃營養劑，健康是最重要的！哥，我愛你，會想你的！非常、非常愛你！」從字裡行間不難看到成員間的好感情。

Xiumin將在5月9日（星期四）發行SOLO單曲《You》。

Xiumin為EXO第一個入伍的成員，今日以陸軍現役身份服役。因為本人希望可以低調入伍，所以僅和成員們一起乘坐黑色汽車前往位於江原道的新兵教育大隊。燦烈透過自己的個人社交帳號分享了成員們送大哥入伍的照片，照片中眾人都將手放在Xiumin的平頭上，似是對大哥的新髮型感到神奇。