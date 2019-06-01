《PRODUCE X 101》首輪淘汰39人　第一名練習生突破近110萬票！

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》昨天（31日）播出第5集，亦是節目播出以來的首次淘汰。除了早前已退出的兩位練習生外，99人中只有60人有得留低。在多位大熱金曜漢、金敏奎、金宇碩和孫東杓等人氣練習生中，究竟哪一位能突破100萬票獲得第一名呢？

昨天播出的《PRODUCE X 101》中，計算長達兩星期的網上投票及組合＜X＞對抗評價各人所得的票數後，終於要決定哪60位練習生能夠繼續比賽。根據《Produce 101》上三季的經驗，首輪淘汰中在出道圈入的練習生，每季都有7位以上能一直穩守好成績，因此粉絲都非常重視這次淘汰。這次不少外國練習生都順利留低，包括泰國的Peak、台灣的王君豪、加拿大的Tony和中國的魏子越等；而曾出道的現役男團成員包括MYTEEN金國憲、宋有彬、UP10TION金宇碩、李鎭赫和VICTON崔秉燦和韓勝宇等亦以高姿態入圍。

首輪淘汰的第一名，果然是金曜漢和金敏奎之爭。（《PRODUCE X 101》截圖）

首輪淘汰1-60位排名：

+ 12 + 11 + 10

而是次淘汰早就被預料成人氣練習生金曜漢和金敏奎，兩人之間的比試，而網民的估計亦完全正確。兩人的總票數都分別超越100萬票，最後人氣王金曜漢以61,167票領先金敏奎，憑109萬4千2百99票登上第一名的寶座。金曜漢講感言時除了多謝粉絲的支持外，也感謝父母體諒他放棄運動生涯，並承諾會努力守着第一名的高位。

今輯票選出來的視覺中心，由19歲金敏奎獲得！（《PRODUCE X 101》截圖）

《Produce 101》歷年練習生票選視覺中心排名：

+ 3 + 2

除此之外，昨天也進行了由練習生票選視覺中心排名，排名順序如下：金敏奎、金宇碩、金曜漢、車俊昊、具正模、崔秉燦、宋亨俊、李垠尚、白眞、黃允聖和朴俞里。結果公布後，有粉絲發現《Produce 101》前第三季的視覺中心第一名，包括周潔瓊、朴志訓和王怡人，三人當時的韓國年齡也是19歲，而巧合地2001年出世的金敏奎也同樣是19歲，不禁令粉絲覺得神奇。而新一輪的Position評價將於下星期開始，相信比賽過後，排名又會一次大變動！