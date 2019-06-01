Robynn & Kendy與基層家庭包糭迎端午：小朋友仲包得叻過我哋！

Robynn&Kendy周六（1日）出席「奇『義』糭子慈善工作坊」活動，與基層家庭一起包糭以迎接端午節的到來，又身體力行為慈善出一分力。她們都說今次是第一次包糭，Robynn說：「我自己冇包過糭，小朋友仲包得叻過我哋！」Kendy又覺得包糭有難度：「我上個禮拜有包餃子，同包糭差唔多都係放啲料入去再包埋佢，但我覺得包餃子容易啲！」Kendy又認為今天自己包的糭沒有很好看，連小朋友都嫌棄。

Robynn & Kendy今日與基層家庭一起包糭以迎接即將來臨的端午節。（葉志明攝）

Robynn & Kendy今日與小朋友相處得不錯，Robynn說：「好開心見到佢哋一家人有親子活動，我覺得係好難得嘅一件事，記返自己端午節都係食糭多，包糭對我嚟講都係個好嘅體驗。」Kendy又說：「好少可傳統節日可以圍埋一齊，我已經好幾年冇去慶祝呢個節日。」二人又分享平時都有做義工的習慣，Robynn說：「得閒嘅星期日都會喺教會照顧小朋友，所以今日都好開心。」Kendy說：「我之前都有去內地啲小學義教英文。」

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Robynn處於新婚期，對於生小朋友還是隨緣就好。（葉志明攝）

Robynn & Kendy今年成軍七年，Robynn說：「嚟緊都會有新歌畀大家聽到，希望會有唔同嘅演出機會同大家見面。」說到七年間最難忘的事，Kendy說：「講起七年有好多回憶湧現，每一件事都好難忘，最難忘係兩年前個Show（《Robynn ＆ Kendy & Friends音樂會2017》）。」Robynn則說：「有時候喺音樂圈做做下會覺得幾Lost（迷失），但回望返就覺得完成咗好多創舉：出嘅每一隻碟、開每一場Show、走過唔同城市，所有點滴都好難忘。」面對團體的七年之癢，她們就以擁抱現在的心態一起去面對。