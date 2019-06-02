【3日2夜】陳約臨呻墾丁遊又攰又冇艷遇：同台灣Crew做完嘢就瞓覺

週六（6月1日）晚播出《3日2夜》由陳約臨（Kelly）主持，今次由她帶大家遊台灣墾丁享受陽光與海灘。大家可能對她有點陌生，其實她入行只是短短2年時間，在2016年她曾代表香港出戰「國際小姐」選美，而「亞洲皇后」這個稱號，亦是從選美活動中獲得。2017年簽約TVB後，也主持了不少節目，包括《時尚生活：巴黎時裝周2018 / 2019》、《體育新世界》，算是主持經驗豐富。

有網民嫌棄今集《3日2夜》「冇福利」，陳約臨就建議大家可以欣賞自己其他長處。（受訪者提供）

網民負評嫌「冇福利」 陳約臨照單全收：好同唔好嘅意見一定有



本集《3日2夜》播出之後，似乎就未能引起網友的注意，而有某部網民更在網上討論區留言：「低胸小背心都冇野睇，是咪悲哀」、「冇波冇人睇，限奶令都影響唔到佢」等Mean爆評語。陳約臨接受《香港01》訪問時，就表示自己也有留意，不過就毫不介意。「我都無乜野反駁佢地，好同唔好既意見一定有。我又無乜野喎，今次台灣去拍嘢真係拍得好開心，又好Enjoy，旅遊節目就應該係輕輕鬆鬆帶大家去玩咁先好睇！」

一個好的旅遊節目，尤其是《3日2夜》，主持吸引之外，其實內容都十分重要。（受訪者提供）

女神認為：欣賞女性不止身材與樣貌，氣質與自信也重要



有網民「投訴」沒有「福利畫面」，會否不開心？「冇喎，旅遊節目唔係淨係睇嗰啲嘅，仲有要睇有乜好玩㗎嘛。每個人口味都唔一樣，我唔會怪佢哋嘅。其實欣賞一個女性嘅美，身材同個樣只係一部份，同埋做咗咁多唔同種類嘅節目。個個都識講，係睇個氣質同埋自信，所以我希望唔同觀眾或者網友，睇完之後都可以欣賞下我其他優點，唔止係身材。冇波冇蘿唔緊要，但係我有性格吖嘛，哈哈。」



一個好的旅遊節目（尤其是《3日2夜），除了主持要夠吸引，又或者如網民所說：「主持樣貌身材先係重點」，其實節目內容、介紹的景點、能否讓觀眾感受地方的風土人情，其實也十分重要。

陳約臨與男教練的膚色一白一黑，形成強烈對比。（受訪者提供）

節目中大部份衣著比較清涼，是自己選擇？「有啲係高分要求，例如要着啲短褲仔，有啲就係自己揀嘅，我覺得襯返個風景就OK。艷遇？冇喎，今次都冇乜男人，得幾個教練，哈哈哈。平時都係同啲台灣Crew做完嘢就瞓覺，真係好攰吖，返到酒店就同男朋友傾電話。嗰邊啲人都鍾意我呢種，陽光又健康嘅樣，同樣佢哋真係好熱情。」