【3日2夜】蘇可欣比堅尼玩激流　最怕有意外：唔知玩玩下飛咩出嚟

蘇可欣（Eunice）和鄭衍峰（Leonard）呢對組合好有新鮮感。（截圖）

《3日2夜》清邁篇在昨晚（3月17日）播完最後一集，兩位主持蘇可欣（Eunice）和鄭衍峰（Leonard），可謂是上山下海玩盡了不同景點、食盡了各種美食。當然，今集最搶眼的肯定是兩位主持玩激流划艇這一部份，在鏡頭前，他們也毫不吝嗇地大派「福利」。Eunice接受《香港01》訪問時，被問道穿著比堅尼的她會否怕「走光」時，她笑言：「我都好驚吖，所以我無做『手腳』，唔知玩玩下飛啲咩出嚟。不過放心，我地外面有救生衣嘅。好彩最後都冇事，乜都無飛到，因為我無墊飛，哈哈。」

蘇可欣表示怕玩激流過程中會「有嘢飛出嚟」，所以並沒有在比堅尼內「加料」。（截圖）

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鏡頭以比堅尼示人，不少女藝員都總會有些許保留，不過Eunice就似乎是「豁出去」一般。她說：「我讀進修班嗰時，台慶都有跳過肚皮舞，嗰時上身都係得個跳舞Bra Top。我仲記得嗰時唔夠膽同阿媽講，不過之後佢同我講：『你做得呢行就預左㗎啦，又唔係叫你做乜，跳舞着舞衣，玩水就係着泳衣㗎啦！』想不到Eunice媽媽還是頗為開通的。「我聽到嗰下都嚇親，乜原來我阿媽咁開通㗎咩？之後諗返，我又覺得係喎，有需要咪著囉，平時嘅我其實好密實㗎。」沒有Eunice媽媽這一句，可能大家也看不到昨晚Eunice玩激流的場面。

其實男主持鄭衍峰都好受歡迎：

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入行前蘇可欣是一名空姐，不過現階段就表示不會再重回航空業。（受訪者提供）

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不說不知，其實在2016年加入的她，入行前是一名商務艙空姐，當選決定參選「香港小姐」，也其實只因為一個原因。「因為我飛咗2年到，覺得好似係機艙到困咗好耐，覺得望黎望去都係架飛機，加埋我又想留多啲時間陪屋企人。唔知做咩好，就去咗選港姐。」其時，她已有約1萬8收入。「選完港姐，本來有私人飛機公司叫我去做，但係interview個朝早，我都係決定唔去。我嗰時諗，可能飛多幾年又會落番地面，到時又唔知做乜好。咁啱讀下進修班嗰時，娛樂新聞台監製就Offer我去做主播，之後你都知，我就咁順住做落去。」

做Spa也是《3日2夜》必不可少的元素之一。（截圖）

放棄成為私人飛機空姐，即是放棄了高薪厚職？她說：「份工都有30K底薪，不過飛機餐所以嘢都要負責埋，好辛苦㗎。而家做主播收入就同以前差唔多，當然勤力啲接Show就會多少少。」錯失了賺錢機會，家人沒有怪責？「好好彩，屋企人都冇壓力畀我，仲成日同我講：『娛樂圈係要捱。』入咗行，見識真係多咗，呢樣係值得嘅。」有沒有想過要是當年去私人飛機公司面試的話，生活就完全不一樣？她笑說：「我心入面都諗過好多次！不過依家無乜啦，條路行咗就要堅持。暫時我想拍多啲綜藝節目試多啲就真嘅，不過都係隨緣，你知機會好難得。最重要係大家睇得開心啫，我同鄭衍鋒都好開心聽到大家話今次《3日2夜》好睇。」