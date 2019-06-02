莫文蔚演唱會中與歌迷共度49歲生日　火辣身材再成全城焦點

歌手莫文蔚（Karen）出道26年開過大大小小的演唱會，今日（2日）剛剛踏進49歲的她昨日（1日）於中國杭州舉行《絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會》，與現場三萬名歌迷齊齊唱生日歌，猶如一個巨型生日會一樣。而同時這亦是她出道以來第100場演唱會，對歌迷、對Karen來說意義非凡。

莫文蔚（Karen）與3000位歌迷慶祝49歲生日。（莫文蔚微博：@Karen莫文蔚）

擁有104cm長腿的Karen在演唱會中以多套性感造型現身，「莫文蔚身材」五個字更一舉登上今日的微博熱搜，不少網民大讚她身材好，亦「怒斥」她的身材實在太不符合年齡了，話題度爆燈！由透視貼身造型、裸色長裙、甚至流蘇內衣造型，Karen都能夠一一駕馭得到，身上更完全找不到一絲的贅肉，完美體態令人相當驚艷，令人難以相信Karen已經49歲，果然是「風韻猶存」這四個字的最佳代表女星。

Karen在演唱會以多套性感造型登場。（視覺中國）

莫文蔚身上零贅肉。（網上圖片）

其實Karen出道多年來，無論是美貌還是身材從來都沒有走過樣都是因為她下了很大的苦功，在舉行演唱會期間對自己要求更高。她在巡迴演唱會期間都只飲大量暖水，絕對不會飲其他水之外的飲品，而她平時亦會食高纖維的食物。運動方面當然不能缺少，不但每星期至少游泳一次，每日睡覺前都會堅持做仰臥起坐（sit up），亦不時會做瑜伽。所以Karen能擁有像少女般身材，背後所付出的絕對不比平常人少。

Karen過去曾穿黑色內衣演出。（莫文蔚IG：mokabyebaby）

Karen早前宣布，現正舉行的《絕色莫文蔚25週年世界巡迴演唱會》將會是她歌手生涯仲最後一次的巡迴演唱會，隨後會在內地、台灣、新加坡、法國、英國、日本及澳洲登台演出，最後一場演唱會將於12月22日在上海舉行。

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