【倚天屠龍記】新版結局改動超大　周芷若竟被徹底洗白？

慎入！以下內容含2019年《倚天屠龍記》劇集版本嚴重劇透！

逃生門如下：

【倚天屠龍記】趙敏不雅短片流出 陳鈺琪女神形象破功？

【倚天屠龍記】英文名原來係……24個翻譯金庸角色名超抵死！

【倚天屠龍記】《射鵰》九名演員齊穿越 難怪觀眾都話熟口熟面

改編自金庸小說《倚天屠龍記》而成的劇集，算上由曾舜晞、陳鈺琪以及祝緒丹主演的最新一輯，已經有八套，再加上電影，更是數之不盡。然而，幾乎沒有一個版本是完全跟足原著，畢竟，劇集或電影仍然是要因應製作而稍作改動，到底會讓劇迷耳目一新，還是令「金迷」大失所望，還待觀眾們自行定斷。但最2019年版的結局，卻惹來不少網友投訴，有些較激動的，更以「棄劇」行動以表示不滿，到底各位主角的下場改成如何，才能惹怒眾人呢？

最後張無忌居然用屠龍刀把龍椅劈開，一分為二，沒有傳位給朱元璋，也沒交代把教主之位傳給楊逍。（電視畫面）

謝遜、殷天正變抗元烈士

由於2019年版、50集的《倚天屠龍記》早於4月中已在內地播放完畢，不少金迷早已看完全劇，亦已在各大討論區高談闊論。而對於劇情的改動，他們最主要對金毛獅王謝遜和白眉鷹王殷天正的結局表示不滿。2019年版本中，獅王在成為少林子俗家弟子後，在汝陽王大軍圍攻少室山時，武功全失的他為保護周芷若而萬箭穿心而死，更因而感化了周芷若；而鷹王也在汝陽王大軍圍攻少室山期間奮勇抵抗元兵而遭弓箭手射殺，與獅王一樣慘變「箭豬」。但原著中，獅王歸於佛門之後，潛心學佛，並沒有因為參戰而死；而鷹王是因為助張無忌對抗三大神僧後，油盡燈枯而死。其實2019年版的《倚天》中，還有另外6位主角有重大「改動」，他們的改動，又會否合大家心水呢？

其餘6位主角的下場如下：