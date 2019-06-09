【創造營2019】11人最終出道名單公佈　19歲人氣王周震南大熱奪冠

內地男團選秀節目《創造營2019》經過四個多月的激烈比賽，昨晚（8日）舉行總決賽，並公布最終11人出道名單及團名「R1SE」。第一名由得到3709萬點讚數的人氣王周震南大熱奪下，擊敗以團體的C位出道。

《創造營2019》昨晚（8日）舉行總決賽。（微博：@腾讯视频创造营2019）

周震南是A班學員，跳唱實力紮實之餘亦有極佳的表演能力，他的點讚數比第二名何洛洛的1365萬票足足多了差不多三倍，奪得冠軍寶座絕對實至名歸。他發表得獎感言時面泛淚光，感謝父母和公司外，亦感謝粉絲對他的愛戴，更霸氣表示：「我周震南來這就是為了第一名！」他亦充滿信心地定下團體目標：「我堅信，我們一定會開創新的男團標準！」

人氣王周震南以3709萬點讚數大熱奪得第一名。（《創造營2019》影片截圖）

另外，第二至十一名依次序為何洛洛、 焉栩嘉、夏之光、姚琛、翟瀟聞、張顏齊、劉也、任豪、趙磊，以及趙讓。而團名「R1SE」以英文字「rise」 取名，代表上升的意思，寓意11名男孩能從地平線上升，並向着最強男團為目標努力前進。

11名成員將組成團體「R1SE」。（《創造營2019》影片截圖）

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