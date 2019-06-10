【切爾諾貝爾．分析】每集標題都有暗示！呢句竟然係政府洗腦絕招

HBO迷你劇《切爾諾貝爾》（Chernobyl）以1986年的切爾諾貝爾核災為背景，震撼重現當時事件的始末以及後續的危機處理。而目前這部劇集在IMDb上獲得9.7的高分，外媒以及網友們的正面評價爆棚。

而這部劇集除了還原度高、劇本鋪陳細膩外，連標題都別有巧思。其實每一集的標題都代表故事中的某個重點，馬上為你解析這些標題背後的意義？

《切爾諾貝爾》神還原核爆恐怖場面。（《切爾諾貝爾》劇照）

HBO《切爾諾貝爾》好評接棒《權力遊戲》

雖然為了要讓劇集敘事更流暢，針對史實有些更動，但《切爾諾貝爾》幾乎精準的呈現整起事件，且細節描繪也十分細膩。《切爾諾貝爾》迷你劇一共五集，每一集標題都是代表當時事件背後的故事。

標題有暗示？即睇《切爾諾貝爾》每集標題▼​

《切爾諾貝爾》第一集標題即呼應事件本身，剩下四集的標題則多取自於事件內容，特別是第四集標題代表着這部劇集所要傳達的「謊言的代價」。從外媒以及粉絲們的大力推薦來看，《切爾諾貝爾》從劇情還原、震撼視覺以及對人性的刻劃都備受讚賞，讓人更期待接下來HBO會帶給我們甚麼樣的內容。

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