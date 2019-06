【切爾諾貝爾】承受謊言的代價　細數真實存在的英雄角色

HBO神劇《切爾諾貝爾》來到大結局,最終章仔細還原了核事故發生的來龍去脈。當日在控制室為了權力、不顧後輩勸止而一意孤行的Anatoly Dyatlov固然可惡,可是蘇聯政權在事故發生後拒絕接受現實、甚至為了不丟架而保護謊言、壓制真相更令人髮指。就如在劇集最初,主角說的第一句對白、亦是電視劇的中心思想:「What is the cost of lies? It’s not that we’ll mistake them for the truth. The real danger is that if we hear enough lies, then we no longer recognize the truth at all. (謊言的代價是什麼?並不是我們錯把它當成事實。真正的危險是我們聽了太多的謊言,然後就再也認不清事實了。)」紙包不住火,真相無法繼續隱瞞、謊言總有一天會被揭發,以慰因核事故而離世的亡魂英雄。劇中有不少英雄值得我們關注,下文將會講述在《切爾諾貝爾》中的真實英雄角色。

《Chernobyl》的劇集海報是一個人穿著全副防輻射裝備站在灰茫茫的城市中,有種孤立無援的感覺。(劇集海報)

Valery Legasov是真實存在的角色,編劇選擇以化學家Legasov作為電影劇的主角,大概是因為他的經歷最具戲劇性,電視劇一開首就以倒敘的方式呈現了他的死亡,引起大眾對他經歷的好奇之餘,亦增加對觀眾的衝擊。Legasov是擔任調查事故原因和減緩災難後果的政府委員會要員,是他堅持事故後立即撤離核電廠附近城市Pripyat的所有居民。

1988年4月26日,正值切爾諾貝爾災難後兩年,Legasov以51歲之齡在自己的住所上吊自殺。Legasov在回憶錄音帶中錄下當時未向大眾公開的災難真相,在電視劇中發生的政治審查在現實中也的確發生過,他提及在1986年8月舉行的國際原子能總署特別會議上,被禁止提到反應堆設計有問題而導致事故發生,同時亦對有關當局未能面對設計缺陷而感到痛心。在Legasov自殺後,蘇聯才終於承認切爾諾貝爾型的RBMK反應堆中的控制棒設計存在設計缺陷,及後下令改造全國核反應堆。

劇集一開首就以Valery Legasov的自殺帶觀眾進入劇情。(網絡圖片)

+ 3 + 2

第一集敍述的是事故發生後五至六個小時的故事,一個休班消防員Vasily Ignatenko立意要到火場救災,他是一個真實存在的角色,在切爾諾貝爾發生時他僅25歲。他是第一批到達現場的消防員之一,不顧自己的安危走在最前線撲滅火場大火,因而吸收了不少致命的輻射,Ignatenko在事故十餘天後就因輻射感染而死亡。他們的衣物至今仍在醫院地下室,其放射性仍對人類有危害;而他們的遺體亦必須放進特製的鋅棺並釘上釘子密封,並埋在混凝土之下以保護公眾。

因為Vasily Ignatenko的妻子隱瞞自己懷孕的事實而去探望Ignatenko,嬰兒在出生4小時後因肝硬化和先天性心臟病死亡,女嬰被取名Natashenka。圖為妻子Ludmilla Ignatenko哀悼她的丈夫。(網絡圖片)

Boris Shcherbina同樣真實存在,他是切爾諾貝爾事件處理委員會的負責人。在事故發生後的36個小時,Shcherbina才下達了疏散所有Pripyat居民的命令;後來在他的領導下,核電站的火災被控制、並將四號反應爐屋頂上殘留的石墨清除後構建了石棺,用以阻隔核燃料的輻射。封鎖四號反應爐後,Shcherbina組織了核電站內的工人繼續維持其餘三座反應爐的正常運行,並令募集而來的士兵、工人對周邊地區進行清理輻射的工作。Boris Shcherbina在被派往切爾諾貝爾四年後、即1990年8月22日辭世,終年70歲。

另外在劇中的戲份比較重的核物理學家Ulana Khomyuk,雖然在真實中不存在,但卻不能說她是一個虛構的角色,皆因在處理劇本的時候需要壓縮人物數量,所以她是數百名科學家們的結合體,他們都試圖找到阻止核事故惡化的方法、清理反應堆的方法、確定事故發生的原因等⋯⋯然而政權並不希望他們去解謎,當中更有些人在尋找真相的過程中遭到批評、逮捕或監禁,所以這個角色是紀念對真相和人類有貢獻的人。

切爾諾貝爾核事故發生後有不少人民選擇犧牲小我去阻止更大的事故發生、維護更多人的安全,例如:自動請纓去起泡池的三位義士,雖然他們抱著視死如歸的心態,可最後幸好平安歸來,其中兩位更活到今天;另外還有防止熔毀災難發生的四百名礦工,他們在惡劣的環境下日以繼夜工作,估計有一百人在四十歲之前離世,這些都是真正的英雄。

切爾諾貝爾核事故發生後有不少人民選擇犧牲小我去保護更多人。(劇照)

切爾諾貝爾核事故發生後,烏克蘭和白俄羅斯癌症發病率激增,並以孩童發病率增加最為顯著,雖然官方報道因事故而死亡的人僅31個,但真正受災人數卻從4,000至93,000不等,而受輻射影響的人更不計其數,實際數字永遠無所得知。在電視劇的最後Legasov說道:「The truth is always there, whether we see it or not, whether we choose to or not. The truth doesn’t care about our needs or wants. It doesn’t care about our governments, our ideologies, our religions. It will lie in wait for all time. And this, at last, is the gift of Chernobyl, where I once would fear the cost of truth now I only ask: What is the cost of lies?(無論我們看見與否,真相就在那裡,不管我們相不相信。真相不在乎我們的想法和需要、不在乎我們的政府、意識形態、宗教信仰,它會一直蟄伏等待。最終送上了切爾諾貝爾這份大禮。我曾害怕真相的代價,現在我只想問:謊言的代價是什麼?)」形成首尾呼應,也告訴觀眾謊言的代價之大。