鄭柔美為穿比堅尼拍戲狠搣拜拜肉　「兩星期速成減肥法」曝光

正在熱播的韓國劇集《檢法男女2》除了劇情緊湊成為韓國觀眾茶餘飯後的熱話外，女主角鄭柔美的苗條身材更成為不少女生的仿效目標。炎炎夏日，又是到海灘同陽光玩遊戲的好時機，女士們都愛以火辣比堅尼戰衣示人，果然「減肥」永遠都是女人的終生目標！鄭柔美透露自己於拍電影時曾經要以性感比堅尼造型上陣，最後僅用兩星前減肥成功，究竟要「速成減肥」有什麼秘訣？

鄭柔美在劇中飾演檢察官殷率。

鄭柔美的苗條身材引來不少少女士仿效。

1）少食澱粉質

鄭柔美為了徹底執行兩星期減肥計劃，於飲食方面刻意減少攝取麵粉和碳水化合物，但就多吃富含維他命B1之食物，例如韭菜、大蒜、蔥等。

飲食方面，她會減少攝取麵粉和碳水化合物。（news1）

2）有氧+無氧運動交叉訓練

香港人因為生活忙碌搞到少時間做運動，但鄭柔美無論工作多忙，都會堅持每日做2小時運動，例如早上拍戲前做一小時帶氧運動、完成工作後再做一小時負重訓練！有著排山倒海工作的演員都可以做到，相對於返朝九晚五的姊妹們又怎可以偷懶呢？

鄭柔美穿比堅尼盡顯fit爆身材。（SBS影片截圖）

無論工作有幾忙，她都會固定做運動2小時。（mydaily）

3）下半身抬腿運動

減下半身相信是減肥最難的地方，鄭柔美受訪時就教過觀眾，在家都可以做瘦腿運動，重複做抬腿除了可以鍛鍊腿部線條，原來連腰部和Hip位都可以減到，實是一舉三得！

可以鍛鍊腿部線條。（SBS影片截圖）

鄭柔美受訪時就教過觀眾，下半身抬腿運動。（SBS影片截圖）

承接《檢法男女》第一季，法醫界被稱為「瘋範」的白範（鄭在詠飾），夥拍初任檢察官的殷率（鄭柔美飾），二人繼續以科學結合直覺，偵破案件，尋找死亡的真相。《檢法男女2》已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可在每個星期一、二深夜，免費緊貼最新進度。