曾之喬著比堅尼晒E奶反成笑話！　網民笑爆嘴：調轉咗着

「喬喬」曾之喬近期在新加坡忙拍新戲《你那邊怎樣·我這邊OK》，忙裏偷閒，她會親自下廚，也會趁空檔游泳運動，擁有E奶傲人身材的她，不忘放送福利，不時在Facebook曬出性感照，近日她曬出比基尼辣照，輕薄短小的泳裝布料幾乎包不住渾圓的雙峰，再度引發網友一陣暴動。

拍過內衣廣告的曾之喬，身材超有料，炙熱的新加坡天氣，讓她每每抵擋不住高溫，連做菜時也會穿着小可愛背心，大秀好身材，讓網友看了噴鼻血，最近她再度秀比堅尼辣照，壓低的帽沿，遮住一半的臉，讓豐滿上圍更成為吸睛焦點，不過她po照之後，有眼利網友發現比堅尼壓線、綁帶位置似乎有些奇怪，懷疑是否「穿反了」，紛紛留言提醒「親愛的喬，泳裝穿反了啦」，但仍大讚照片性感程度，簡直「太犯規」、「這身材也太好了啦」，連「鬼鬼」吳映潔也留言：「太辣！你是小辣椒」。

曾之喬（IG）

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