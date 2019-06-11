麥明詩箍牙進化網民大叫認唔出　港姐宣傳邊位最靚？

《香港小姐競選》一向被視為踏進娛樂圈的好機會，歷屆港姐都紛紛被捧做花旦，前途無限，所以每年都會有很多年輕貌美的女生踴躍參加。而一年一度的《香港小姐競選》日前開始展開招募活動，蔡思貝、張秀文、麥明詩等多位歷屆港姐都有出席撐場，不過三人當日的模樣卻與以往大有不同，險些令人認不出。

蔡思貝、張秀文和麥明詩出席活動當日與之前大有不同。（資料圖片）

蔡思貝近年都是以一頭清爽短髮look示人，陽光爽直的形象深入民心。不過她日前卻突然一改調皮形象，戴上假髮搖身一變，成為長髮女神現身活動。不過可能大家已經太習慣思貝的短髮形象，所以長髮造型的她實在難以令人習慣，更有人覺得她與埃及妖后很相似。然而，這個大轉變更令人有錯覺以為她加了工，可見假髮的威力驚人。其實思貝當年參選港姐時，都是以長頭髮示人，可惜出道初期就因拍劇把頭髮剪短，之後亦很少機會留長頭髮。雖然不是真髮，不過戴上假髮後的她依然明艷照人，魅力四射！

蔡思貝戴上假髮。（視覺中國）

蔡思貝近年都以短髮look示人。（視覺中國）

麥明詩的外貌雖然並不是美得令人驚艷，不過被譽為最有智慧的港姐，確實是美貌與智慧並重的最佳代表。她當日以2015年香港小姐冠軍身份谷胸上陣，出席招募活動，在台上不慎走光引來全場焦點，而她進化的外貌亦引起網民熱烈討論。眾所周知，箍牙能夠將牙齒變得整齊之餘，更能改變面形，尖面再也不是夢！而麥明詩不經不覺已經箍牙一年八個月，雖然牙齒狀態還未到完美，不過她的面形已經改變了不少，連露出笑容都有信心得多，瞬間變成另一個人一樣。

麥明詩3月出席活動時的照片。（資料圖片）

網民大呼不認得麥明詩。（視覺中國）

至於張秀文姣好的身材一向都是她最大的武器，亦羨慕死不少女生。面對眾多「勁敵」， 她當然都拿出看家本領，低胸上陣，不過似乎沒有以前澎湃，稍為遜色了一些。她笑的時候充滿親和力，經常都露出牙齒露出燦爛笑容，不過她當日卻將招牌笑容收起，面部表情亦略為僵硬，狀態大跌令人大跌眼鏡！

張秀文當日面部略為僵硬。（資料圖片）

張秀文經常都露出牙齒笑容燦爛。（視覺中國）

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