小儀15歲愛犬Dee Dee不敵病魔離世　不捨送行：請你安心向前跑！

小儀經常在社交網站分享與兩隻芝娃娃狗仔「Dee Dee」和「細佬佬」的生活點滴，牠們可愛的模樣亦同樣俘虜了不少網民歡心。不過近日因病入院的15歲愛犬Dee Dee卻不敵病魔，在小儀的懷中與世長辭。她今日（10日）早上在IG上載一張Dee Dee的黑白照，宣布牠離世的消息：「我最親愛的DeeDee，多謝你，多謝你為遮遮（姐姐）送上15年多的時光。DeeDee剛剛走了⋯⋯我們都因為你離去而傷心，亦非常之非常之不捨得，但，請你安心向前跑，不再辛苦，不再害怕，更加不用擔心遮遮呀！遮遮知道你好乖好乖，選擇在遮遮懷中飛去，讓遮遮可以送你走，沒有孤獨，沒有太大痛苦！ 」

小儀宣布15歲愛犬Dee Dee離世的消息。（小儀IG：@kittyyuen）

日前Dee Dee突然遇上抽筋和暈眩的情況而要入院留醫，情況穩定後小儀將牠接回家休養，亦積極打算帶牠看內科或神經科醫生，可惜幾日後情況就急轉直下，在家中於小儀的懷抱下安詳離去。小儀之前都曾經講過，無論發生什麼事情，只希望Dee Dee不再有痛苦就可以，可見她已做好心理準備。不過始終Dee Dee已經陪伴了她15年時光感情深厚，要接一時受牠的離開必定仍然很艱難，不過小儀坦言，即使自己流淚亦希望愛犬能遠離痛苦，亦叫牠不用擔心自己：「多謝你啊，遮遮會流淚，但請放心，不要不捨，跑跑吧，阮DeeDee！Love u！」

日前Dee Dee要入院留醫。（小儀IG：@kittyyuen）

Dee Dee已經陪伴了小儀15年的時光。（小儀IG：@kittyyuen）

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