韓國時裝品牌21歲德國模特兒爆紅　網民：她真的是人類嗎？

韓國盛產偶像明星，不少男女藝人外貌出眾，要突圍而出並不是一件容易事，近日就有一名21歲女生以「超越人類」的美貌成為全韓國熱烈討論的對象，她就是韓國知名服裝品牌「Chuu」的德國籍模特兒Chloe。

Chloe擁有金髮藍眼睛。（Chloe IG：@chuu_chloe）

Chloe的韓國名字叫金愛蘭（김애란），身高166cm，於1998年出生。來自德國的她遠赴韓國發展模特兒事業，現是「Chuu」品牌的招牌模特兒之一。她擁有傳統西方女生的金髮藍眼睛，深邃的雙眼皮、高挺的鼻子和甜美的笑容充滿靈氣，化上韓系妝容後更加十足一個精靈系洋娃娃。除了擁有無可挑剔的五官，Chloe的身材亦是近乎完美，她在社交網站經常大曬好身材，盡顯女性曲線美。

Chloe（左）是服裝品牌「Chuu」的招牌模特兒之一。（Chloe IG：@chuu_chloe）

有日本網民將Chloe的美貌分享在Twitter上，並寫上「這張相太不真實了！」，該推文火速在日本引起關注，至今已有多達20萬人按讚。後來亦有韓國網民在論壇上分享Chloe的照片，引起韓國網民熱烈討論，更有人留下「她真的是人類嗎？」、「是洋娃娃嗎？」等等留言。Chloe迅速在日韓兩地爆紅，她的IG現已飆升至35萬追蹤者。成為話題人物後，Chloe在IG回應粉絲問題，大爆現時沒有男朋友，而且自己喜歡吃年糕、泡菜鍋和血腸湯。

她被網友大讚是真人Barbie。（Chloe IG：@chuu_chloe）

Chloe身材相當好。（Chloe IG：@chuu_chloe）

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