1米72申惠善公開體重維持49公斤秘訣：每日空肚13至15小時

由韓國女演員申惠善主演的劇集《僅此一次的愛情》開播以來收視高企、廣受好評，現年29歲的她出道短短7年就成功由小配角成為現今炙手可熱的一線女演員，近年主演的劇集更是屢獲佳績，可見申惠善觀眾緣極佳，可謂是新一代收視福將。而在劇中飾演一名芭蕾舞家的她，最近亦因為完美身段而成為韓國年輕女性熱烈討論的對象，究竟她有什麼維持身材的秘訣？

申惠善身高172cm，體重長期維持在只有49kg左右。（TV Daily）

申惠善有「八頭身美女」的稱號，身高172cm的她體重長期維持在只有49kg左右，相信必定為了模特兒身材下了很多苦功。她曾在訪問中透露，覺得做運動減肥有可能會導致體格變得更粗壯，所以她只從飲食習慣入手，一日只吃一餐，減去睡眠時間，每日有13至15小時都是保持空腹狀態，以輕斷食的概念，減少攝取過多熱量，意志力非常驚人。經過苦苦堅持後才擁有今時今日令人羨慕的身材，但她卻坦言對自己的身材並不滿足：「始終我比較較高，所以體重數字亦會因此較大，我希望能再減些磅數，以維持磅數在40kg而努力。」

申惠善在《僅此一次的愛情》化身天才芭蕾舞者。（YNK Entertainment）

申惠善於2012年透過《學校2013》出道，一路從女配角演起，憑藉《她很漂亮》、《五個孩子》等電視劇打開知名度；年前在《藍色海洋的傳說》中升格女二，與國民男女神李敏鎬、全智賢同場鬥戲。前年她更榮升女一，於周末連續劇《我的黃金光輝人生》中首次擔綱女主角，該劇全國平均收視率超過45%，獲封「國民電視劇」，申惠善也因此揮低眾多一線女演員，榮登該年12月份「電視劇演員品牌價值指數」榜首，絕對是近年上位最快的女演員之一。 她更因為外型知性，成為電視劇的「御用藝術家」，開創了別樹一幟的獨特戲路， 去年在韓劇《雖然30但仍17》中飾演小提琴家、與李鍾碩合作的短篇劇《死的讚美》中，扮演朝鮮時期最早的女聲樂家，近日更在《僅此一次的愛情》，化身天才芭蕾舞者妍書，成為了電視劇的「御用藝術家」。

申惠善透露自己每日有13至15小時都是保持空腹狀態。（YNK Entertainment）

《僅此一次的愛情》劇講述高冷女芭蕾舞舞者（申惠善飾），意外與天使（金明洙飾）結緣的愛情故事，不但劇種新鮮，而且節奏明快，男女主角金明洙和申惠善早前更上演「第八集接吻定律」，睇到一班女觀眾尖叫不斷。 已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可於星期三、四深夜，免費緊貼最新進度。

丹（金明洙飾）於上集主動親吻妍書（申惠善飾）。

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