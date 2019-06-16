【逃犯條例】梁競徽首為事件發聲　IG post白花相絕非改圖

大批香港市民為了反對香港特區政府將修訂《逃犯條例》，於6月9日發起了大遊行，以及6月12日於金鐘政府總部外的示威行動，最後警方與示威者爆發了衝突演變成流血事件。而近年在內地發展得相當不俗的無綫藝人梁競徽 (原名梁烈唯) ，連日來就被網民惡搞，網上瘋傳多張改圖「證明」他於6月9日有參與遊行，也有於6月12日當日現身添馬公園舉辦演唱會，以歌聲支持上街民眾。結果徽徽因此而被內地網民鬧爆，表示對他感到好失望，最後徽徽於微博親自留言澄清自己沒有參與遊行，又post短片力證自己於6月12日當天正身在澳門。對於網民的惡搞改圖，徽徽日前出席活動時就表示：「唔介意，開玩笑啫。」十分大方。

徽徽之前被瘋狂改圖指他有去遊行。(連登討論區圖片)

至昨日，特區行政長官林鄭月娥終召開記者會宣布暫緩修訂該條例，卻不肯撤回，令很多香港人好失望，並會於今日再次上街遊行要求撤回。而昨日傍晚，一名男子於金鐘太古廣場平台掛起反修例的橫額，上面寫有「反送中No Extradition To China，全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」的訴求標語，他危站數小時後突然墮下，送院搶救後不治。事件令到不少香港人感到悲痛。自昨晚開始，已有多位藝人於他們的IG發聲哀悼逝世者，抒發沉痛的心情。估不到徽徽都是其中一人！

徽徽私人ig帳號。(ig@king_fai326 圖片)

徽徽於他的個人IG上post了一張白花圖，並在留言位置附上一個雙手合十的emoji，網民都覺得他疑似是為離世者獻上白花。今次這張絕對不是改圖，的的確確是徽徽本人的私人IG帳號，這個白花圖真的是他自己post的，即使沒有任何文字，已足夠表明了他的心意。沒想到徽徽身在內地卻依然咁關心香港發生的事，仍然心繫他這個家：香港。網民對於徽徽今次出post都紛紛大讚他勇敢發聲。

徽徽post了白花圖，今次呢張唔係改圖嚟。(ig@king_fai326 圖片

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