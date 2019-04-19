【在黑暗中說的鬼故事】連續10年被列禁書　14張童書插圖超心寒　

美國黑暗兒童讀物《在黑暗中說的鬼故事》(Scary Stories to Tell in the Dark)，以恐怖的都市傳說寫成的短篇故事，由於情節太過驚嚇，令小朋友心靈留下巨大陰影，被世界多個地方列為禁書，近日該書將會搬上大銀幕，給觀眾二次驚嚇，電影有排都未有得睇，究竟會有哪些恐怖角色會登場？現在為大家介紹14張插圖，從中找出電影情節蛛絲馬跡，細膽的朋友要慎入呀！

《在黑暗中說的鬼故事》兒童讀本改編成電影，粉絲又要驚多次。（網上截圖）

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《在黑暗中說的鬼故事》連續被列為禁書，書中插圖超級恐怖。（網上圖片）

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14張《在黑暗中說的鬼故事》原著插圖：

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《在黑暗中說的鬼故事》原著兒童書作者是Alvin Schwartz，配上Stephen Gammell超恐怖插圖，驚嚇度倍增，全球銷量逾700萬冊，由於內容太過令人心寒，連續10年被美國圖書館學會，列為禁書排行榜的冠軍。現時這部作品終於搬上大銀幕，百分百會再嚇觀眾一次，該書匯集了多個都市恐怖傳說，究竟哪一些經典角色會在電影中登場呢？可以在近日曝光的預告片中睇到端倪。

片中神還原書中的插圖，粉絲睇過話好驚驚！（網上截圖）

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故事講述一本兒童故事書，睇過的人也會成為書中人物，當然這本書的內容並非童話故事，而是充滿鬼魅角色，書中的恐怖情節，更會逐一發生在自己的身上，咁恐怖都要係兒童讀物，晚上聽完故事肯定會發惡夢。預告片中，出現了書中的角色「稻草人哈洛」、「蒼白的女人」、「大腳趾」及「紅點」，而粉絲睇過預告後，紛紛表示跟原著的插圖，可謂還原度十足，電影就有排都未上映，以下為大家率先帶來14張原著插圖，讓大家可以推敲電影的情節，真係睇圖都嚇破膽。