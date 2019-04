【在黑暗中說的鬼故事】連續10年被列禁書　14張童書插圖超心寒　

美國黑暗兒童讀物《在黑暗中說的鬼故事》(Scary Stories to Tell in the Dark),以恐怖的都市傳說寫成的短篇故事,由於情節太過驚嚇,令小朋友心靈留下巨大陰影,被世界多個地方列為禁書,近日該書將會搬上大銀幕,給觀眾二次驚嚇,電影有排都未有得睇,究竟會有哪些恐怖角色會登場?現在為大家介紹14張插圖,從中找出電影情節蛛絲馬跡,細膽的朋友要慎入呀!