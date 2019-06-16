【開心速遞】預告再入劇組「過兩招」？　歐陽震華：預我咪玩吓囉

歐陽震華（Bobby）似乎十分「睇好」「大小姐」以及「送水輝」這一對。（梁碧玲攝）

無綫處境喜劇《愛．回家之開心速遞》播映至差不多600集，其反映社會各種現況或生活的劇情一直深受家庭觀眾喜愛。劇集成功之餘，亦令劇內不少角色人氣急升。要數其中最受觀迎的，一定是大小姐（林淑敏飾）以及送水輝（許家傑飾），去年林淑敏更因此劇而獲得「最佳女配角獎」，可說是演技備受肯定。今日（6月16日）也是父親節，劇內一班演員連同歐陽震華（Bobby）出席宣傳活動。Bobby在接受《香港01》訪問，更對這對螢幕情侶讚不絕口。

大家可以試下搵錯處，對Bobby有少少認識嘅一定知。（梁碧玲攝）

歐陽震華（Bobby）:「大小姐上次攞獎我已經好想恭喜佢，不過嗰時就唔係咁熟。我而家就補返，下次說唔好攞女配角，要攞女主角啦。」林淑敏問Bobby：「完咗6月24號嗰兩集之後，你會唔會要拍？我哋知道你年尾先有期，咁之後會唔會返嚟？」他說：「其實我就冇乜所謂嘅，你哋預我玩，我咪玩下囉，但係喺戲入面，我唔想都係做歐陽震華啦。」Bobby對著許家傑說：「嗱，送水輝你就要繼續努力啦。第一個目標，就攞個飛躍進步獎睇下先。佢哋兩個真係『最佳螢幕情侶』嚟，真係幾襯！呢個係第一步，觀眾都最接受。我嗰時同關詠荷，到而家都啲人仲有印象。提起關詠荷，反而唔係諗起張家輝，而係歐陽震華。」

歐陽震華、關詠荷是不少人心中的最強情侶拍檔。（網上圖片 / 劇照）

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6月16日，有劇中演員都穿上了黑色衣服。（梁碧玲攝）

作為處境劇前輩，如果以歐陽震華、關詠荷與許家傑、林淑敏比較，又有甚麼評價呢？林淑敏：「一定冇得比。」歐陽震華：「我同關詠荷呢，就好自動波。因為關詠荷已經操到好Fit，先過嚟無綫，我又做咗十幾年，先迎接佢，所以呢樣嘢就冇得傾（比較）㗎啦。我關詠荷唔使溝通㗎，埋位就做㗎啦，佢又真係戲精。但係，佢哋（林淑敏飾、許家傑），在我嚟講佢哋都尚算新，而家演戲都唔係咁多機會。」歐陽震華像是一個前輩一般，分享經驗：「你哋可以再揣摩演技，再留意多啲。以前我哋收工都唔走㗎，會入廠搵啲前輩，蝦叔（關海山）、達哥（吳孟達）、羅羅孿（羅樂林）都係我哋學習對象。」