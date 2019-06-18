Lady Gaga台上熱吻已婚樂手惹爭議　再被狠批做小三？

樂壇天后Lady Gaga於今年2月宣布與經理人兼未婚夫Christian Carino宣布分手後，再被指介入44歲男星Bradley Cooper與超模女友Irina Shayk之間的戀情導致二人分手收場。近日Lady Gaga再成為爭議對象，她在16日於LA登台表演時與38歲已婚樂手接吻的片段在網上瘋傳，一眾網民大呼不能接受。

二人在觀眾眼前情不自禁地在台上接吻。（Twitter：@gagadaily）

該片段是Lady Gaga日前在LA表演時所拍攝的，片中的她身穿黑色性感晚裝，一手拿着咪，並一手緊握身旁穿着白色西裝、拿着小號，名叫Brian Newman的男樂手。她演唱的時候二人深情凝望對方，直到唱出「Darling，kiss me（親愛的，吻我）」的歌詞時，二人竟然在觀眾眼前情不自禁地在台上接吻，該樂手更閉起雙眼，一臉陶醉，而Lady Gaga更在接吻後露出笑容。據悉，Brian Newman與Lady Gaga成名之前已經認識，而Lady Gaga亦與Brian一家很友好，更是他女兒的「契媽」。

Brian Newman與Lady Gaga成名之前已經認識。（Brian Newman IG：@briannewmanny）

Brian Newman與太太Angie Pontani於2013年結婚，育有一女。 （Brian Newman IG：@briannewmanny）

據知情人士指，Lady Gaga是一名表演者，當時只是想營造氣氛，並無任何想為他人帶來傷害的意思，而且二人是多年的朋友，早就視對方為家人，亦有網民指表演當時，Brian的太太亦在台下觀看。不過，仍然不少網民認為與已婚男士當眾接吻是不當行為，紛紛留言責備她：「停止吧，他已經結婚了！」、「這真的很嘔心」、「就算認識很久都不代表能與已婚男性接吻」。

網民大呼不能接受。（Twitter：@gagadaily）

Lady Gaga台上接吻逐格睇：