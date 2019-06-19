網民惡搞YG娛樂拍毒品電影《藥局》　傳旗下藝人受牽連商討解約

近日由前BIGBANG成員勝利，到前iKON隊長B.I爆出一連串與毒品相關的醜聞，加上梁鉉錫又爆出性招待和逃稅等後再辭去社長一職，YG娛樂可說是大受打撃。有網民翻炒YG娛樂被稱「藥局」一事，並製作成電影海報，連帶GD和T.O.P的舊聞也再度備受關注。而歌手部藝人接連出事，韓國傳媒有傳演員部多位藝人也正商討退社。

YG娛樂接連爆出醜聞，形象大插水，於是有網民特別惡搞了一系列名為《藥局》的電影海報暗嘲事件。《藥局》由「YG CEO」梁鉉錫、「GDra-gone」權志龍（GD本名）、「Strange Eye」崔勝鉉（T.O.P本名）、「Burning Rmen」李昇炫（勝利本名）、「Be’i’」 金韓彬（B.I本名）和「Instargramer」韓瑞希主演，單看每人的花名已諷刺味十足。電影的標語寫着「2019年夏天，更強的毒品來了」外，網友更為主角們設計了6款個人海報，不禁令人佩服其創意和心思。

網民惡搞YG娛樂拍名為《藥局》的電影。（Facebook/@천사들만 보이는 페이지）

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YG娛樂旗下歌手接連爆出醜聞，連帶演員部都被受牽連。由於不少廣告商開始拒用YG娛樂藝人，因此對於代言為主要收入來源之一的演員來說，可說是大受影響。有韓國傳媒報道，相關人士指YG演員部中，已有多位演員正考慮解約並轉到其他公司，未知會否造成退社潮。現時多位人氣演員包括車勝元、崔智友、姜棟元、劉寅娜、李聖經、南柱赫、張基龍、金賽綸和鄭帝元等，都是YG娛樂旗下的演員。

不少王牌演員都是YG旗下藝人，包括車勝元。（newsE）

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