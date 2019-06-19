《倚天屠龍記》原來有續集？　作者曾與金庸齊奪武俠文學獎

於無綫播放、最新版本的金庸小說同名改編劇集《倚天屠龍記》已經播至尾聲。該劇集版本的改編結局，觀眾們的感受好壞參半，不過相信粉絲們最捨不得的，依然是兩位女主角陳鈺琪（飾趙敏）和祝緒丹（飾周芷若）。作為金庸迷都一定清楚知道，由《射鵰英雄傳》開始、到《神鵰俠侶》、再到《倚天屠龍記》，一連三部作品是系列式的延伸故事，後稱「射鵰三部曲」。故事的結局內容大概是張無忌與趙敏隱居蒙古，而朱老四（即朱元璋）即以明教之名推翻元朝平定天下，建立明朝。但其實在《倚天屠龍記》之後，還有多個續集。

張無忌喺江湖立足嗰幾年就話收山，金庸迷梗係唔夠喉啦！（劇照）

《九陰九陽》

由筆名「金庸新」創作的《九陰九陽》於1993年出版，故事發生在張無忌十餘年後，一名大理段氏後裔，名為段子羽的故事。書中講述段子羽機緣巧合之下幾乎學會金庸筆下的所有神功，目標是對抗明教。不過讀者們（尤其是金庸迷）對此作劣評如潮，尤其作者把段子羽描寫得非常毒辣，劇情亦無新鮮感，而最令讀者反感的是他以「金庸新」作為筆名，書的封面寫上「金庸新著」，令人感到是魚目混珠含欺騙成份。

「金庸新著」四個大字，很容易令人誤會是金庸先生的新作品，作者在文中亦嘗試模仿金庸的文筆，但讀者的感覺是－高下立見，拙劣得多。（《九陰九陽》小說封面）

《矯龍驚蛇錄》

《矯龍驚蛇錄》是較為出名的《倚天》續作，1991年出版，由筆名「滄浪客」所著，本名姚霏。這個版本講述在張無忌與趙敏退隱之後，打算成親之時，上演一幕阻婚2.0，而今次的阻婚人正是曾被阻婚的周芷若。或者張無忌是因為有過上次的經驗，他今次沒有猶豫不決，更發揮其「大愛」的精神，打算「why not both?」地兩個都娶，豈料因此又惹怒二女，因而再展開一場地氊式人肉搜尋，終在波斯相聚再成親。二人輾轉又回到中原，而此時武林又出現了一位武功，輕功，毒功厲害至極的「冷面人」，他與朱元璋聯手，一邊平定江山，一邊一統江湖……這位「滄浪客」的作品雖不及金庸原著的人氣，但看過的讀者對此評價甚高。「滄浪客」亦是一位武俠小說作家，最著名的作品名為《一劍平江湖》（1995），更憑此作品與金庸一齊奪得1995年於內地首次舉辦的「中華武俠文學創作大獎」（共八名得獎者）。

以下為《矯龍驚蛇錄》出現的《倚天》人物及劇情發展：