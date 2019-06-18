【倚天屠龍記】金庸鉅著被讀者投訴？　最大秘密竟成漏洞

正所謂「武林至尊，寶刀屠龍，號令天下，莫敢不從！倚天不出，誰與爭鋒？」倚天劍和屠龍刀，是金庸小說《倚天屠龍記》的靈魂所在，書中的武林人士為爭奪屠龍刀，在江湖上不斷展開追逐及殺戮，為的就是相傳藏於寶刀之中的「秘密」，從而成為武林霸主！其實藏於寶刀之中的正是兵法《武穆遺書》，而倚天劍中的，則是武林絕學《九陰真經》以及《降龍十八掌》的精要。

據書中記戴，倚天劍和屠龍刀是由玄鐵重劍加上西方精金溶鑄而成。（電視畫面）

倚天屠龍內藏秘笈有漏洞

在最初版本的小說《倚天屠龍記》中，按照金庸先生的故事中描述，需先集齊倚天劍和屠龍刀，再運勁將兩者互砍，如此倚天劍和屠龍刀就會斷成兩截，藏於寶劍寶刀之中的秘笈和兵書就會重見天日。此橋段卻遭讀者投訴，更直斥是故事中的最大漏洞，認為兵書和秘笈絕不可能在重鑄過程中放置其中。某些有心的讀者，更以熔化重鑄時的熔點溫度去反駁以絹布製成的《武穆遺書》、《九陰真經》以及《降龍十八掌》絕對不可能安然無恙地放置在內！

如果咁樣反駁，《倚天屠龍記》中藏於白猿腹中的《九陽真經》因為用油布包住所以先能夠完整無缺，咁又合理好多喎！（電視畫面）

金庸於第三版本將劇情修改

雖然你可能會想：「如果要以常理反駁，飛檐走壁的輕功豈不是更加無稽？」但原著者金庸卻未有忽視讀者的意見。未知金庸是否為修補漏洞而作出回應，但在《倚天屠龍記》的第三個修訂版本中，金庸就將此段劇情稍作修改，於第三十九章「秘笈兵書此中藏」中，在描述周芷若將倚天屠龍互砍後得到兵法和秘笈的過程是這樣的：「先從屠龍刀和倚天劍中取得鐵片地圖，再到桃花島尋得《武穆遺書》和《九陰真經》。」可見金庸將內藏秘笈改為內藏鐵製刻字地圖。其實金庸連倚天劍和屠龍刀的鑄造亦有所改動。在第三個修訂版中，屠龍刀依然由玄鐵重劍溶鑄而成，但倚天劍卻改為由楊過、小龍女夫婦佩劍君子劍、淑女劍合鑄而成。

新版《倚天屠龍記》中，周芷若將倚天屠龍互砍之後所得的，不是絹質秘笈，亦不是鐵片地圖，反而是鐵片的刻字版兵法和秘笈，後來她更將刻在鐵片上的字抄錄成書卷。（電視畫面）

重溫歷代八把屠龍刀（劇集版），邊把似放得落兵書、秘笈：