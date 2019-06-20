【檢法男女2】魯敏宇退伍後回歸小螢幕　終由萬年忙內榮升前輩

韓國演員魯敏宇在熱播中的劇集《檢法男女2》中飾演頭腦冷靜、性格刻薄但實力出眾的急救醫學專家張哲，過往慣常以花美男示人的他今次在角色造型上有了很大變化，更刻意留了一束長頭髮，為觀眾帶來很大驚喜。他自去年7月退伍後，相隔四年再度回歸小螢幕，他坦言自己退伍後突然榮升前輩級，令他受寵若驚。

魯敏宇過往有花美男的稱號。（網上圖片）

魯敏宇笑稱入伍前，每逢拍劇都是擔當劇組的忙內（即年紀最輕的人），但不經不覺他現時已經32歲了，已經成為別人的前輩，台前幕後都稱他做「敏宇哥」或前輩，難怪他覺得很不習慣：「之前一直都是擔任忙內角色，現在也要開始給工作人員們買東西之類了！ 」

魯敏宇在劇中飾演一位頭腦冷靜的醫生。

早前他透露接拍這部劇是因為於當兵期間看了《檢法男女》第一季，退伍後能和優秀的前輩們合作，他直言感到既開心又緊張！他亦特別感激劇中男主角鄭在詠的照顧，經常在自己NG時送上鼓勵：「沒關係，我們一開始都是這樣，繼續努力就好！」，令魯敏宇大為感動。

魯敏宇由忙內榮升做前輩，令他受寵若驚。（SportsChosun）

《檢法男女2》講述在法醫界被稱為「瘋範」的白範（鄭在詠飾），夥拍初任檢察官的殷率（鄭柔美飾），二人繼續以科學結合直覺，偵破案件，尋找死亡的真相。劇集已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可在每個星期一、二深夜，免費緊貼最新進度。

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