「最性感女DJ」DJ SODA週日來港演出　將會與張敬軒同台演出？

有「亞洲最性感女DJ」之稱的韓國超人氣打碟女神 DJ SODA長相甜美，而且擁有姣好身材，經常在Instagram大派福利，更擁有超過300萬名粉絲，人氣絕對不輸偶像歌手。她去年8月亦曾來港擔任電競音樂節的表演嘉賓，相隔一年，DJ SODA將再次來香港擔任音樂嘉年華嘉賓，而她會否與張敬軒同台演出更引起香港粉絲熱烈關注。

DJ SODA每次表演都令觀眾情緒份外高漲。（香港匯演藝能發展中心）

DJ SODA每次演出都令人嘆為觀止。（DJ SODA IG：@deejaysoda）

DJ Soda去年8月來港演出時以仙子裝現身舞台。（資料圖片）

每年7月都會舉行各類型慶祝香港回歸的活動，邀請各國人氣歌手及藝人參加，星光熠熠。而今年亦不例外， 於6月29至30日一連兩日將在維園舉行創科潮流音樂嘉年華（Greater Bay Festival）， 29日的嘉賓分別邀請到韓國元祖男歌手Rain（鄭智薰）、台灣創作才子周興哲、以及張敬軒和Hana菊梓喬兩位本地歌手，四位屆時會否帶來合作舞台引起外界關注。而DJ SODA則是30日的嘉賓，無法與以上四位人氣歌手同場較量，不少網民大呼可惜。

張敬軒會否與幾位嘉賓帶來合作舞台？（資料圖片）

Hana菊梓喬的歌曲唱到街知巷聞。（資料圖片）

Rain和周興哲兩位歌手都分別於去年7月來港舉行見面會和首個個人演唱會，事隔一年再度來港演出，令不少歌迷感到相當期待。而DJ SODA於去年8月亦曾來港擔任電競音樂節的表演嘉賓，擅長帶動現場氣氛的她當時 以一身火辣性感的仙子造型登場，令全場陷入瘋狂狀態，今次再次來港出席大型騷，DJ SODA究竟會使出什麼渾身解數帶動全場氣氛，以及會以什麼破格造型現身打碟而引起熱烈討論。

Rain事隔一年再來香港演出。（視覺中國）

周興哲的抒情歌曲深受歌迷歡迎。（香港匯演藝能發展中心）

點擊觀看更多DJ SODA火辣照：