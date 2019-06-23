41歲金荷娜產後復出依然明艷照人　夏日兩招練成魔鬼身材

41歲韓國女演員金荷娜於去年5月成為人母後，最近在新劇《風在吹》正式復出， 飾演「角色設計師」的李秀珍，是事業家庭兩兼顧的女強人代表， 展現完美演技獲觀眾大讚。產後火速收身的她除了外貌保養得宜，身材更不輸一眾年輕少女，根本看不出生過小朋友的痕跡，原來她的秘訣非常簡單，只靠飲水和運動就能做到，女士們又是時候為夏天好好準備了！

《風在吹》是金荷娜產後復出的作品。（OSEN）

金荷娜於1996年以模特兒身份出道，成為演員後更在2012年熱播的劇集《紳士的品格》中以比堅尼示人，「可樂瓶身材」引起觀眾廣泛討論。她當時曾透露，自己非常注重身材，因此長期維持運動習慣，即使在拍攝現場也會抽空運動，養成了令人稱羨的11字腹肌。另外，金荷娜平日嚴格控制飲食，更以水果當正餐，一來攝取足夠的維他命，亦能減少熱量吸收。而且，金荷娜每天至少飲2公升水，以消除水腫及排走體內毒素，她也會維持訓練強度、計算休息時消耗的能量，以及經常坐深蹲來打造完美的下半身曲線。

金荷娜生B後依然明艷照人。

除此之外，她在劇中動用無數靚衫靚袋，多個造型亦被韓妹爭相模仿，就以第七集為例，總共換上九套靚衫，例如今季大熱的碎花裙，又有韓妹最愛的白襯衫搭配高腰牛仔褲，簡單俐落的穿搭人人都能carry！ 《風在吹》 由甘宇成、金荷娜主演 ，已於「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可在星期一、二深夜，免費緊貼最新進度。

金荷娜在劇中的穿著配搭引起熱潮。(網上圖片)

金荷娜穿上韓妹最愛的白襯衫搭高腰牛仔褲。

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