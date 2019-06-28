I.O.I主打歌已定重組缺Somi、璉靜？　官方：很快便能公布消息

《Produce 101》第一季出身的限定女團I.O.I，今天（27日）再有重組的消息傳出，韓國傳媒《京鄉體育報》更指已經連主打歌也決定好，預計下半年回歸。消息一出又再一次引來網民的關注，不少粉絲都表示非常期待。

今天韓國傳媒已第三次報道限定組合I.O.I重組的消息，指多次的討論後，終於制定了具體的活動計劃。而且報道更講到，已選定主打歌並正在進行編舞。除了剛剛以Solo歌手再出道的Somi全昭彌和宇宙少女俞璉靜外，林娜榮、金請夏、金世正、鄭彩娟、周潔瓊、金素慧、磪有情、康美娜和金度延，將以9人組合形式見粉絲，預計今年下半年回歸韓國樂壇。

I.O.I今天再傳出重組消息，官方終回應確定！（FB/@ioi.official.page）

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I.O.I重組消息傳出後，組合方面隨即回應表示：「確實對組合重組作了具體化討論，現時正在調整活動的時間，應該很快便能公布消息。」確定I.O.I準備重組的消息！不少粉絲得悉消息表示開心，雖然少了Somi和璉靜兩人，但至少成員們也沒有忘記與粉絲的約定。更有不少表示既然I.O.I有重組的可能，或許《Produce 101》第二季出身的Wanna One也會有重聚的一天。

是次重組Somi和璉靜將不會參與，相當可惜。（FB/@ioi.official.page）

一齊睇睇I.O.I 11人的近況：