姜丹尼爾確定7月尾Solo出道　已獲大量節目邀請無懼法律風險

韓國限定男團Wanna One出身的姜丹尼爾，早前在個人IG上傳照片，暗示新專輯錄音完成，引來粉絲的關注。由與舊公司LM娛樂的法律糾紛告一段落，再到成立一人公司KONNECT娛樂，終於官方也確定姜丹尼爾即將於7月底以Solo歌手身份出道。

姜丹尼爾再出道的消息，最近成為韓國網民間的熱話。27日KONNECT娛樂終發聲明表示，姜丹尼爾已完成迷你專輯的錄製，確定將於7月尾以個人歌手出道。雖然首爾中央地方法院已裁定姜丹尼爾能夠進行單獨的演藝活動，但與前東家仍有存在部份法律爭議。不過官方就向粉絲打定強心針表示，業界對姜丹尼爾的出道抱積極態度，參考Wanna One各員的個人發展，不論成績及話題性都反應良好，請粉絲相信姜丹尼爾的影響力。

姜丹尼爾終於確定於7月尾出道！（IG/@thisisdaniel_k）

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由於LM娛樂屬CJ Mnet的子公司，因此粉絲也擔心過姜丹尼爾會否被Ment電視台封殺。根據韓國傳媒Starnews的報道，一電視台相關人士透露，韓國三間無線電視台SBS、MBC和KBS，以及各有線電視台都已向姜丹尼爾發出節目邀請，特別是綜藝節目的拍攝邀請最多，因此預計在出演電視節目上，不會有太大問題，消除粉絲的擔憂。姜丹尼爾相隔半年即將再有新作推出，相信又會造成另一波熱潮。

作為Wanna One的中心成員，姜丹尼爾本應最快再出撃，可是卻等了足足半年。（FB/@WannaOne.official）

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