《PRODUCE X 101》復活練習生公開　金宇碩慘遭惡魔剪輯變衰人？

韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》昨天（28日）播出第9集，30位練習生重新開展新一輪的概念（Concept）評價外，亦公布於早前進行的「X復活戰」中，成功通過投票復活的一名練習生。昨天的播出中，一直穩坐高位的金宇碩疑似慘遭節目組「惡魔剪輯」，令粉絲非常不滿。

今輯《PRODUCE X 101》加插「X復活戰」，上集第二次淘汰後，第31至60名的練習生有21小時的網上投票時間，當中最高票數的練習生將能夠重返節目。在粉絲一輪落力投票後，終於在今集公布結果。節目中，代表李棟旭先以視像通話連線4位練習生，分別是Woollim娛樂金東玧、STARSHIP文賢彬、A.conic娛樂權泰恩和Vine娛樂白眞，4位都是有一定實力和人氣的後補。最後李棟旭公布上次排名31位的金東玧，獲得最高票，以「X」的身份重新合流，並回到宿舍繼續比賽。

Woollim娛樂金東玧獲最高票，重返《PRODUCE X 101》。（《PRODUCE X 101》截圖）

+ 3 + 2

金東玧回到節目後，需要加入其中一組表演，換言之該組別需重新分配每人的部份，亦要改變編舞走位等，有着一定的風險。而人氣高的金宇碩就在這部份，疑似遭到節目組的「惡魔剪輯」。金宇碩所在的《U GOT IT》組討論是否合流金東玧時，金宇碩提出了人數變動後的風險，表示不希望金東玧加入，與同組成員歡迎的態度相反。金宇碩問到各人是否願意把自己的部份讓出來時，說了一句「我可以讓，因為我的部份很多」成為了被攻擊的一幕。

金宇碩慘遭「惡魔剪輯」，令粉絲非常不滿！（《PRODUCE X 101》截圖）

金宇碩「惡魔剪輯」逐格睇：

+ 6 + 5 + 4

「惡魔剪輯」後，只有金宇碩就像非常反對金東玧加入的「壞人」，因此令粉絲非常不滿。有粉絲翻看一條預告片段，發現隊中其他成員亦有提出過反對的意見，但最後只有金宇碩一人被剪輯出來。有粉絲亦提出，金宇碩只是客觀分析人數變動的後果，並嘗試問每位成員的意見，卻被節目組「黑化」表示心痛。不過《PRODUCE X 101》出名「惡魔剪輯」，由第一季起都有不少練習生慘被惡意剪輯，亦因過度剪接而出現不少穿崩位，希望金宇碩沒有受到大影響。

金宇碩在《PRODUCE X 101》有着高人氣，粉絲擔心惡魔剪輯後，觀眾對他的好感度會下降。（FB/@produce101）