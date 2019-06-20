【逃犯條例】陳國坤撐警隊對「暴徒」不手軟：一個都唔好放過

香港特區政府擬修訂《逃犯條例》遭到大批香港市民的反對，已引發了6月9日與6月16日兩次反修例大遊行，以及6月12日於金鐘政府總部外的示威行動，最後警方與示威者爆發了衝突並演變成流血事件。事後，警方被質疑濫用暴力，但亦有支持警方有效執法的聲音。於周星馳電影《少林足球》入面飾演四師兄小龍一角而為人熟識的陳國坤，就站在支持香港警察的一方。連日來他都有於他的facebook出post發文力撐警隊，又大鬧示威者是暴徒抵打，更激動到爆晒粗。

陳國坤之前喺網劇《反黑》演警察。(陳國坤facebook圖片)

陳國坤在facebook上的撐警留言包括有：「緊喺打X你啦，幾百人圍住啲警察你唔X放出嚟，XX！暴徒呀」、「乜X嘢世界，痴X線，支持香港警察，和平抗議無問题，但暴徒一個都唔好X放過」、「香港警察對這些鼠輩千萬不要留手」。對於日前墜樓喪生的反修例黃衣男是遭人利用，陳國坤就表示：「烈士......代表不顧家人感受，放棄關心你嘅人的愛、期望！我X唔信他們想你以死作代價.....R.I.P.， 利用你的人希望他們早日與你相見」。

佢對反修例黃衣男離世有自己嘅睇法。(陳國坤facebook圖片)

而6月16日大遊行當日有一幕是示威者的人潮自發開路給救護車，畫面猶如聖經中摩西分隔紅海的情形，有關短片在網上瘋傳，就連日本網民都大為驚嘆和讚美。陳國坤見到這個情景就話：「唉，和平抗議係好事，但一日到黑，外國……外國，鬼佬養你哋咩，我XXXX我哋喺香港人呀死鬼佬！假绅士，僞君子，我都唔想太激進，但香港就係自由城市，我有我發言權，分乜X嘢红海jer……好自豪咩，原本救護車係應該行70km/h，依家喺個紅海裡面行2、30km/h.....救人呀！刻不容缓架....唉」大唱反調批評示威者阻礙救援。

佢批評示威者阻礙救援。(陳國坤facebook圖片)

陳國坤的言論惹來大批網民的圍剿和攻擊，紛紛留言甚至在討論區開Post鬧爆他。他於昨日在facebook post了一張寫上：「請停止惡毒留言，彼此未必同一立場，但大家都應該保留人性和良知」的圖片。他亦於今日下午留言表示：「大家努力維護自由，而且又咁X團結，言論自由呀，我係X暴徙呀X頭，自己對號入座咁X蠢都有嘅！夠薑面對面X，留言無X用㗎。」

佢支持警隊執法。(陳國坤facebook圖片)

點擊下圖逐格睇陳國坤連日嚟於facebook嘅言論，以及佢其他相：