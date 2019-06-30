《PRODUCE X 101》練習生現身藍地氈　哪套私服是粉絲的Pick？

《PRODUCE X 101》播到接近尾聲，31位練習生今天（30日）進行概念（Concept）評價的錄影。正式開始錄影前，節目組特別準備藍地氈環節，吸引了大量粉絲清晨就在現場等候，只為見支持的練習生一面。多位練習生包括金曜漢、金宇碩和金旻奎等人的私服，也成為了網上熱話。

《PRODUCE X 101》藍地氈今天早上6時半舉行，雖然一大清早開始，但仍無阻粉絲的熱情，有人天都未光就開始等候。31位練習生身穿不同風格的私服，由金宇碩和李鎭赫的簡單男友風，到金曜漢及曹承衍的性感熟男風，全部都應有盡有！其中金國憲和宋有彬的校園風，以及孫東杓和李津宇的可愛風，也成為了媒體及粉絲的焦點。

《PRODUCE X 101》今早舉行藍地氈，吸引大量粉絲到場。（OSEN）

1-15名練習生私服照（暫時排名）：

+ 26 + 25 + 24

由於通過《PRODUCE X 101》，粉絲和觀眾只會見到練習生穿上運動服、《101》校服和舞台服，因此各人的私服風格，一向都是大家非常好奇的部分。通過各練習生的打扮，除了能了解到每人的真實性格外，也能看出他們與出道偶像之間的不同。除了曾出道的金宇碩、韓勝宇和崔秉燦等人，熟練地對鏡頭及粉絲打招呼外，不少練習生今天也帶同背囊或環保袋現身，莫名地有種青澀感。

金宇碩及李鎭赫為出道男團UP10TION成員，可見兩人面對鏡頭相當熟練。（xportsnews）

16-31名練習生私服照（暫時排名）：