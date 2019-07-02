拍《流淌的美好時光》Friend咗　鄭爽向馬天宇借錢兩分鐘即過數？

內地女星鄭爽新劇《流淌的美好時光》（前名：悲傷逆流成河）2日於愛奇藝開播，與馬天宇劇中是青梅竹馬，為了力撐劇中男主角，鄭爽參與WeTV「我們長大了」錄製，甚至連《戀愛ing》的男友張恆也來探班，話題十足。

鄭爽在節目與馬天宇等嘉賓觀察萌娃成長的一面，自爆：「為了想生孩子才來這個節目！」更說未來想生3個，若能生龍鳳胎最好，讓張恆害羞得一時反應不過來。她又透露女生在談戀愛時，會期望男生有偶像劇般表達方式，「看起來雖酷酷的，但卻只對我一個人好。」並認為男人照顧女人是一件非常有魅力的事情，問及男友是怎樣的人？鄭爽不假思索說：「跟我想像差不多。」當場放閃。

按圖看鄭爽、馬天宇在《流淌的美好時光》裡的甜蜜互動▼

+ 16 + 15 + 14

聊及兒時成長，鄭爽自爆3歲前髮型都是大光頭，12、3歲時一人漂泊在外，從東北前往成都求學，為了減輕家庭負擔，甚至特殊節日都選擇不回家，「當時學校總是有4、5位學生留在學校，雖然有點孤獨，但省下這筆機票錢，不想讓爸媽辛苦。」求學時，為了可以和同學打成一片，不被排擠，努力的多吃飯，刻意增肥來融入群體，但卻慘遭同學私下說她是來自東北的鄉下婆。

鄭爽與馬天宇兩人因合作拍戲而有好交情，一次鄭爽為了想在上海定居買屋，缺一筆資金，向馬天宇求援後，馬天宇二話不說、不到2分鐘立刻轉賬，讓她超感動。

延伸閱讀：

「因為人太好」 美國隊長自曝演出最難的部分

心疼！范瑋琪曝飛飛翔翔竟有這毛病 「猛打噴嚏還發癢」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】