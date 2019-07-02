【REBOOT】周國賢超能力的悍警：整到個人傷晒！

由周國賢、吳浩康主演的ViuTV全新喜劇《REBOOT》將由7月8日起，星期一至五晚上10時正播放。故事講述意外獲得超能力的悍警周末（周國賢飾）、古惑仔刀boy（吳浩康飾）、虔誠神父來福 （駱振偉飾）及純樸善良的汪汪（楊尚友飾）察覺到深水埗被邪教入侵，四人誓要將眾人拯救。

周末（周國賢飾） 年約36歲，曾經是深水埗警區重案組成員，現為警署證物房「打雜」。性格偏執，做事一往直前，靠的是一股打不死的蠻勁。他不相信有破不了的案子，事事追查到底，但亦因為他的偏執與衝動，終在半年前闖禍，捲入洗腦陰謀之中。憑著打不死的精神，沒想到一直被同袍視為警察之恥的劉樺，竟然在這次對抗洗腦集團的過程中發揮關鍵作用。

周國賢日前拍攝時，與著名武打導演范秀明做對手戲，當中不乏動作作面，鏡頭前三兩下招式范導已將周國賢制服：「咁范導係武打導演，功夫當然係好啦，呢場講佢誤會我偷咗銀包，佢就制服我，其實拍完之後都痛痛地架，我明白呢啲叫真功夫。」周國賢亦表示自己少拍動作場面，試過缺乏武指情況下開工：「我之前有套電影，佢地冇請武指，但又叫我做好多危險動作，係唔識保護自己情況下，整到個人傷晒，之後都有少少陰影，但係喺未來我仍然想參與到多d動作電影。」他又表示想擺脫書生形象，笑言：「我都想學功夫同打拳操練，想喺未來將d男性剛陽味抆出嚟。其實之前都有操過，但之後又迷戀返上跑步，一跑步就搞到d肌肉冇晒，所以如果之後要操返大份d，都會跑少d。」